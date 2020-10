La situación sanitaria por el coronavirus "no se puede comparar" con lo vivido durante la pasada primavera

La situación sanitaria por la pandemia del coronavirus "no se puede comparar" con lo vivido durante la pasada primavera, asi lo considera Alvaro Mena, Médico Adjunto del Servicio de Medicina Interna en el CHUAC. Para Mena, lo que se sabe ahora del virus, sumado a la experiencia adquirida por los profesionales, redunda en unos datos de hospitalización más bajos que hace meses.

Con la camapaña de la gripe ya iniciada, el doctor Mena destaca que en otros países esta ha sido menos virulenta que otros años debido a las medidas sanitarias tomadas por la pandemia. Sin embargo, Alvero Mena se muestra preocupado por otro motivo: "Hemos visto qué ha pasado en otros grandes países, no han tenido demasiada gripe, el uso generalizado de mascarilla hará que no haya tanta incidencia ni transmisión de la gripe. Lo que me preocupa son las agrupaciones de personas en espacios fundamentalmente cerrados."

Rechaza decisiones como un posible confinamiento previo a las Navidades que pudiera permitir cierta "normalidad" durante las celebraciones y que sin embargo, apunta, podría provocar una "cuesta de enero sanitaria". Lamenta la politización de decisiones que, en su opinión, deberían quedar reservadas al debate puramente sanitario.