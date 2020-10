La Diputación pide a la Xunta que su política turística no se centre solo en el Camiño de Santiago

La Diputación de A Coruña ha presentado una nueva campaña turística. No tiene competencias en esta materia pero quiere echar una mano para salvar la temporada hasta el verano próximo. Pide a la Xunta que su estrategia turística no se centre exclusivamente en el Camiño de Santiago, con motivo del Xacobeo, sino que apoye alternativas que también son potentes para captar turistas. Xosé Regueira, vicepresidente del organismo provincial: "Eu agardo que non todo seña o Camiño de santiago, ainda que defendo ese potencial turistico porque é de primeiro nivel, penso que debemos ter máis producto, algo máis para ofrecer ó mercado turístico."

No hay una inversión cerrada para la nueva campaña, a la espera del cierre de los presupuestos. La Diputación destinó este año cerca de 3 millones 700 mil euros.

Llevará por lema "956 km de costa y un camino infinito dan para mucho" para transmitir calidad, frescura y equilibrio entre la costa y el interior de A Coruña. La difusión de los tesoros paisajísticos, monumentales y gastronómicos de la provincia se intensificará en momentos puntuales como el Carnaval pero también en puentes y fines de semana para captar turistas de media distancia. En relación al Camiño dos Faros, el gobierno provincial espera que las distintas administraciones hablen y colaboren en la búsqueda de una solución para conseguir su homologación.