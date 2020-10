"Esta decisión no anima a hacer más socios"

Los abonados del sector oeste del Reino de León podrán presenciar en directo el Cultural-Numancia del domingo tras el sorteo de zonas realizado este mediodía. Durante las jornadas de miércoles y jueves, dichos abonados deberán reservar una entrada con asiento preasignado. Si no se agotaran las localidades ofrecidas hasta un máximo de 1000, el turno correrá a favor de los abonados IN del Fondo Norte (viernes) y, posteriormente, Tribuna Oeste Y Fondo Sur. En caso de futuros sorteos, las zonas agraciadas pasarán al último lugar.

La decisión de la Cultural de no aferrarse al 50% del aforo permitido por la Junta de Castilla y León, respetando la distancia interpersonal, ha generado debate entre los casi 4000 abonados de los que solo una tercera parte accederá el Reino de León. La Federación de Peñas, con su presidente Marcelino García al frente, afirma que "debe primar la seguridad y el control de accesos y por eso el club aceptó la orden del CSD, pero en un campo tan grande se podía haber admitido y contentar a más socios. Esto cierra la campaña porque no se harán más socios para no ir. No anima a más renovaciones”. García aseguró que las peñas no han sido consultadas en esta ocasión.

Para retirar la entrada se habilitan dos fórmulas:

Telemáticamente. Accediendo con su usuario y contraseña habitual puede seleccionar el asiento deseado dentro de su zona. Se establece un precio de 0,10€ por asiento por la imposibilidad técnica de comprar una entrada por 0€. Presencialmente. En horario de taquillas presentando el carnet de abonado y la tarjeta INCONDICIONAL. Cada abonado puede traer un máximo de 4 carnets de abonado y sus correspondientes tarjetas incondicionales (físicamente o en foto) para sacar la entrada a sus titulares. Las taquillas se abrirán de miércoles a viernes de 15:30 a 19:00 horas o hasta el momento en que se agoten las localidades.

El viernes 23, en caso de quedar localidades libres, se informará del horario para los abonados de la zona de Tribuna Oeste y Fondo Sur. Los abonados Junior sólo podrán acceder al campo en grupo de convivencia con un abonado IN. Los grupos de convivientes podrán ser de 2, 3 ó 4 personas. Para el acceso a la entrada familiar sólo podrá hacerse mediante correo electrónico o presencialmente. Tendrán que enviar un mail a entradas con el asunto "Entradas Familias" adjuntando foto de los carnets que conforman el grupo familiar y documento acreditativo.

El club enviará por mail las entradas para indicar los asientos asignados que se deberán respetarse obligatoriamente. Estas entradas podrían ser asignadas en otra zona diferente a la del carnet por motivos de distancias de seguridad. Se recomienda para este trámite utilizar las opciones telemáticas. En caso de no poder hacerlo así se habilitará taquilla de atención al público en horario de miércoles a viernes de 15:30 a 19:00 horas.

Cada abonado es responsable de su carnet y del uso del mismo y puede cederse a otra persona para este partido previa comunicación al club a entradas@cydleonesa.com enviando mail con asunto "Cesión jornada 2" y los siguientes documentos: Carnet de abonado (foto del mismo) y DNI de a quien se cede (foto del mismo)

La habilitación de este proceso de compras telemático es incompatible con la venta de abonos online, por lo que queda suspendida la renovación online de abonos. Si bien puede seguir realizándose de forma presencial hasta el día 30 previa solicitud de CITA PREVIA en www.cydleonesa.com o en el teléfono 987 25 37 69.