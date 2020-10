Incendio en una vivienda de una planta en Os Mallos

Esta noche ardía en A Coruña una vivienda de una planta en Os Mallos.

El fuego que se declaró a las once de la noche en el número diez de la calle de San Luis. Se trata de una casa abandonada, pero en la que vivían ocupas desde hace meses. No obstante, en el momento del incendio no había ninguna persona dentro. Las llamas y el humo eran visibles desde varios puntos del barrio de Os Mallos. Los Bomberos de A Coruña comenzaron a extinguir el incendio desde arriba a través de una escalera pero no pudieron evitar que la estructura cayera por completo. el fuego quedó extinguido pasada la una de la madrugada. La Policía Local cerró la calle entre la Ronda de Outeiro y Ángel Senra.