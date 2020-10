Javier Vilalta: "Estoy impactado e indignado con la sentencia"

El letrado valenciano Javier Vilalta, recientemente condenado a indemnizar con 3.000 euros a su exmujer por ocultar su bisexualidad durante los años que duró el noviazgo y matrimonio, considera que se trata de una "sentencia moral" y que "esto no puede suceder en un país democrático".

En declaraciones al programa Hoy por Hoy Locos por Valencia, Vilalta asegura “estar muy impactado e indignado porque la sentencia vulnera los derechos humanos y constitucionales. Está basada en un artículo obsoleto, anterior a la Ley del divorcio, cuando yo llevo ya diez años divorciado.”

Para Javier Vilalta, esta discriminación pone de manifiesto que no hay igualdad entre la ley y la sociedad española de la actualidad. Anuncia que va a recurrir la sentencia, que, entre otras cuestiones “obvia completamente la bisexualidad y me declara abiertamente gay. Esto es muy grave, primero porque mi sexualidad sólo me atañe a mí. Y porque yo no he podido declarar en el juicio y decir que hasta después del matrimonio yo me he declarado totalmente heterosexual, y que las experiencias puntuales que hay podido tener en mi adolescencia y juventud no definen mi orientación sexual. Solo años después de mi matrimonio, me enamoré de una persona de mi mismo sexo. Es muy grave que esto tenga que hacerlo público. No tendría que pasar nunca más”.

La sentencia del juzgado de primera instancia número 9 de Valencia, emitida este lunes, obliga a Vilalta a pagar mil euros a su exmujer por cada año de matrimonio y declara la nulidad del enlace.

El texto concluye que el condenado confesó su orientación sexual a su expareja cinco años después de su separación tras participar en un curso de autoconocimiento sexual y relaciones.

Sin embargo, tres años después, en 2019, la mujer se enteró en una cena con amigos de que su exmarido había tenido relaciones homosexuales antes, durante y después de su matrimonio.

La jueza considera que el acusado ocultó a la que iba a ser su esposa "una cualidad personal esencial", pero añade que eso no prueba que lo hiciera con "la mala fe que se le imputa para enmascarar su homosexualidad", ni que contrajera matrimonio como mera pantalla social.