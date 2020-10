Víctor Laguardia analizó la situación del Alavés en la actualidad. “Está claro que no hemos comenzado como todo el mundo quería. En nuestros planes estaba tener algún punto más. Hay cosas que perfeccionar y mejorar pero aquí hay un gran vestuario y los que han vuelto dan alegría al grupo. Gente como Guidetti, Burgui, Sivera o Deyverson. Hemos hecho un gran trabajo en pretemporada y entrenamos muy bien pero ahora no nos están saliendo las cosas”, aseguró.

El central maño recordó que “las ocasiones que otros años han entrado ahora no lo hacen. En defensa hemos tenido más solidez y ahora nos hacen ocasiones fácilmente. También arrastramos dinámicas negativas desde hace tiempo ya. A día de hoy seguimos perjudicados por algunas cosas que pasaron y nos hicieron daño a nivel de grupo. No voy a detallar a qué cosas son porque ya están superadas y ahora no nos pueden servir de excusa”, añadió. Sobrevuela que las negociaciones entre jugadores y club para cerrar las rebajar de salarios deterioraron bastante la relación entre las partes implicadas.

“La dinámica es negativa. Con poco nos hacen mucho y nosotros, con mucho, hacemos poco”, dijo. Sobre su estado personal, señalo que “tuve un golpe con Edgar en un partido y menos mal que al final sólo quedó en un esguince de tobillo pero ahora estoy bien, con ganas de ayudar al equipo y preparado al cien por cien. Lo primordial es sumar los tres puntos ante un rival directo como es el Valladolid. Ellos son un gran equipo, con una gran estructura de club. Están firmando jugadores con juventud y talento. Mismo entrenador, mismas ideas y pienso que eso les ayuda porque la adaptación es más fácil para los jugadores que entran nuevos. Habrá que correr y sufrir mucho para poder sacar los puntos”.

Precisamente, una derrota en la recta final de la temporada pasada supuso el cese de Asier Garitano. “Aquel era el partido del miedo, quedaban cuatro más y, al final, vino Muñiz. Acaba de empezar esto pero son choques que luego ya no vuelven y cuando llegas a la jornada 35 te acuerdas de esos días. Es un rival que va a estar ahí, luchando contra nosotros. No podemos perder el trabajo, la humildad y el sacrificio porque son las bases de este club desde que yo llegué aquí”. En cuanto al sistema, observó que “no podemos poner excusas con las tácticas. El míster quiere jugar con tres centrales pero ya lo hemos hecho todos en anteriores ocasiones. En el Alavés, por ejemplo, lo hacíamos a menudo con Pellegrino. Incluso el día de la final de la Copa del Rey. Seguro que vamos sumando puntos y mejorando y nos acercamos al objetivo de la salvación. La permanencia para nosotros es como ganar un título porque hay otros clubes con muchos presupuestos altos”, comentó.

El año es raro por la pandemia del coronavirus. “Hay mucha gente que es socia desde que eran pequeños. La afición tiene que esta en casa sin uñas ya pero hay que pedirles responsabilidad y paciencia porque la situación está como está. En la temporada del Centenario, y sin poder ir a Mendizorroza o viajar con nosotros, tiene que ser bastante duro. Vamos a trabajar para que se sientan orgullosos del equipo en un año tan importante. No han empezado las cosas bien pero los problemas que arrastrábamos, repito, de la pasada temporada, ya se han superado y no podemos poner excusas de ningún tipo. Es un momento para hablar poco y para hacer lo que tenemos que hacer”, sentenció.