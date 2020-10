Hispanitas Bm. Petrer y Petrelense aplazan sus partidos al detectarse positivos por COVID-19

El COVID-19 afecta, también, al deporte de Petrer hasta el punto de que el Hispanitas Bm. Petrer y la U. D. Petrelense han tenido que aplazar los partidos que tenían previsto celebrar este domingo. El equipo de balonmano debía jugar en el polideportivo municipal de Sant Joan d´Alacant ante el Handbol Sant Joan en la cuarta jornada de liga de la Primera Nacional de balonmano masculino y el de fútbol, en el municipal de Redován ante el F. B. Redován C. F. correspondiente a la segunda jornada de liga en el Grupo 6 de la Regional Preferente. Del mismo modo, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, ha decidido aplazar el partido C. D. Murada – C. D. Almoradi toda vez que el equipo de La Murada fue el rival de los de Petrer el pasado fin de semana.

Tanto en un equipo como en otro se han detectado casos de positivo por COVID-19 lo que ha llevado a la Concejalía de Deportes de Petrer a desinfectar minuciosamente, las instalaciones deportivas municipales hasta el punto de cerrar temporalmente la piscina cubierta San Fernando al haber detectado contagios en una familia usuaria de esa instalación.

El Hispanitas Bm. Petrer ha emitido un comunicado que, textualmente, dice lo siguiente:

“Comunicado oficial.

Un miembro del cuerpo técnico del primer equipo del Hispanitas C.Bm. Petrer ha dado positivo por Covid-19 después de las pruebas realizadas este martes.

El técnico se encuentra bien de salud, aislado en su domicilio y cumpliendo con la cuarentena marcada por las autoridades sanitarias de la Generalitat Valenciana.

El técnico no había tenido contacto con el resto de compañeros desde el sábado pasado. Por otro lado, varios componentes del equipo y con sintomatología están a la espera de realizar las pruebas PCR correspondientes y sus respectivos resultados.

Como medida preventiva, desde la detección del caso, el equipo ha cancelado sus entrenamientos.

Por este motivo, el Club Hispanitas Bm Petrer ha solicitado tras informar de la situación a la Real Federación Española de Balonmano y al C.H. Sant Joan, el aplazamiento del partido de la 4ª jornada que se habría de disputar el domingo a las 12.00 horas disputaría en el polideportivo del C.H. Sant Joan.

Desde el Hispanitas Bm Petrer agradecemos la comprensión y predisposición del Handbol Sant Joan ante esta situación que está a la orden del día para todos”.

En lo que a la U. D. Petrelense se refiere, “En estos momentos ya son 8 los futbolistas infectados por el virus y de ellos sólo dos ha presentado síntomas ya que el resto son asintomáticos y se encuentran en perfecto estado” según lo publicado por el diario digital “El Carrer” añadiendo que “La directiva, encabezada por su presidente, Vicente Soler, han tomado cartas en el asunto y han suspendido la totalidad de entrenamientos y partidos previstos para estos días a excepción del encuentro del juvenil que no se ha podido aplazar y se disputará el domingo, a las 12h, en El Barxell, contra el Barrio Obrero A”.