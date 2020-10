Aguado, vicepresidente del Gobierno madrileño, se enteró de las nuevas medidas en la rueda de prensa

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, y los consejeros de Ciudadanos que forman parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) se han enterado de las nuevas medidas contra el coronavirus que pondrá en marcha la Comunidad de Madrid en la rueda de prensa ofrecida por el consejero de Sanidad. Fuentes próximas a Aguado han asegurado que hasta ese momento ni el vicepresidente y portavoz del Gobierno ni ningún consejero de Ciudadanos habían recibido información de las nuevas restricciones.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), ha anunciado en una rueda de prensa celebrada el viernes por la mañana en la sede del Gobierno regional que a partir del sábado las reuniones sociales estarán prohibidas en toda la región de 00:00 a 6:00 horas entre las personas no convivientes. Además, a partir del lunes, 32 zonas básicas de salud -que se reparten en 12 municipios y dentro de Madrid capital en 9 distritos- tendrán limitaciones de movilidad.

En su cuenta de Twitter, Aguado no ha mencionado este asunto y se ha limitado a pedir al Gobierno de España que "tome el control de la pandemia de una vez". "No nos podemos permitir un segundo confinamiento como el de marzo. Necesitamos un plan nacional y no 17 estrategias diferentes", ha escrito.

Además, ha celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya marcado como objetivo que la media de casos de coronavirus por 100.000 habitantes, en la que ahora España se sitúa en 348, descienda hasta los 25 por 100.000 habitantes, una propuesta que asegura que partió de Ciudadanos.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también ha pedido un plan homogéneo para todo el territorio tras inaugurar la primera estación de Bicimad en el distrito de Latina, y ha pedido "liderazgo" al presidente Sánchez.

"Inés Arrimadas esta mañana ha llamado a Pedro Sánchez para pedir una cosa que es vital ahora mismo, que es liderazgo. España necesita tener un presidente que ejerza ahora mismo como presidente del Gobierno, es lo que están entendiendo en todos los países miembros", ha dicho la segunda edil de la capital.

Ha agregado que lo que "no puede ocurrir, ni en Madrid, ni en Burgos, ni en Granada, ni en Navarra, ni en ningún otro sitio, es que estemos hoy en día esperando a ver qué medidas salen mañana, a ver qué ocurre dentro de 15 días y teniendo a 17 comunidades autónomas buscándose la vida porque él es incapaz de asumir la responsabilidad que tiene como presidente del Gobierno".

"Además -ha continuado Villacís- es que no pretendemos que asuma esa responsabilidad en solitario. De hecho, ponemos a su disposición nuestros escaños, que son los escaños del centro, de donde puede salir ese ofrecimiento para apoyarle, porque es necesario que tengamos ya un sistema nacional y con cierta vocación de permanencia, porque el virus va a estar con nosotros mucho tiempo".

También ha asegurado que la líder de su formación "va a hablar" con el presidente del PP, Pablo Casado, "a lo largo del día de hoy, para que también nos unamos porque estamos ante una situación de emergencia nacional".

Preguntada acerca de si le parecen suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno regional, Villacís ha afirmado que le parecen "suficientes" porque "son ellos los que tienen los criterios sanitarios".

"De la Comunidad de Madrid lo que se puede decir es que ha asumido su responsabilidad de tomar medidas, a diferencia del Gobierno de la nación, ellos sí han asumido su responsabilidad, pero, insisto, no puede haber 17 asunciones de responsabilidad y una, que es la más importante, la que tiene que coordinarlas a todas, delegando y jugando al tú la llevas, eso es lo que tiene que dejar de ocurrir en este país", ha aseverado.

Para Villacís, es "desesperanzador" que Sánchez no haya asumido esa responsabilidad, y ha reprobado tener "un presidente con estos complejos o miedos de defraudar a sus socios", quienes "no están pensando en España, solo están pensando en sus territorios".