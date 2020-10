Prosoterramiento se ofrece a mediar para desbloquear las obras del AVE entre El Carmen y Nonduermas

Los representantes de la plataforma muestran su preocupación por la situación en la que se encuentra actualmente la fase 2 del soterramiento, desde Barriomar hasta Nonduermas, debido a los distintos problemas que han ido surgiendo en este proyecto. En concreto la falta de acuerdo entre la Junta de Hacendados y ADIF, responsable de las obras del AVE.

Antonio Martinez ha señalado que queda pendiente un modificado, pero Adif y la Junta de Hacendados no se ponen de acuerdo en como acometer las obras porque unas acequias cruzan el trazado del soterramiento.

El portavoz de la plataforma Joaquín Contreras ha enviado una carta a la Junta de Hacendados en la que pide una reunión para intentar llegar a un acuerdo y que no se paren las obras.

Según Martinez, Adif ha cedido ante una de las condiciones que ponía Junta de Hacendados, que no quería sifones en las acequias, pero de momento no entienden porque la Junta de Hacendados no da el visto bueno para que se produzca ese modificado y las obras no se retrasen.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Murcia analiza este lunes los proyectos de urbanización en los terrenos liberados del soterramiento

El ayuntamiento de Murcia ha señalado que este encuentro, previo a la celebración de la reunión ordinaria del Pleno que tendrá lugar el próximo jueves, supondrá el arranque del proceso de participación social del proyecto Murcia Conexión Sur, que involucrará a vecinos, universidades, colegios profesionales, expertos y colectivos de los barrios y pedanías en los que se van a realizar los trabajos.

En concreto, se van a llevar a cabo paneles de expertos y vecinales, encuestas telefónicas, acciones en redes sociales, actividades en colegios, grupos de discusión por barrios, entrevistas individuales, foros, conferencias, charlas con expertos y mapeos urbanos.

Además, habrá carpas informativas en barrios y actividades específicas para la recogida de propuestas de diversos colectivos.

En la cita también se expondrá el informe del convenio suscrito entre Murcia Alta Velocidad y el ayuntamiento para la realización de las obras y la adaptación de los estudios y de urbanización en los terrenos liberados por el soterramiento.

La puesta en marcha del proyecto Murcia Conexión Sur reportará mejoras para el barrio del Carmen, San Pío X, Barriomar, Nonduermas, Santiago el Mayor, el barrio del Progreso, el Infante Juan Manuel y Patiño.

El PSOE y la Plataforma Pro Soterramiento dicen que el espacio liberado de las vías "debe conectar y no para separar otra vez"

El PSRM-PSOE y la Plataforma Pro Soterramiento han coincidido en apostar por que el espacio liberado por las obras para soterrar la línea férrea en Murcia sirva para conectar y vertebrar a la población.

El portavoz municipal del PSOE ha abogado por crear de un gran bulevar, un espacio amplio, verde y abierto "que deje atrás los tiempos en los que los vecinos se veían separados unos de otros”, remarcando la importancia de que los vecinos participen en este proceso y en que haya transparencia.