"Son preguntas que no se le hacen a una presidenta autonómica": el lío de Ayuso y el hospital de Valdebebas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tenía muy claro el mensaje que quería transmitir en su entrevista de este domingo por la noche en Telemadrid: "El nuevo hospital de Valdebebas es una buena noticia". Tan claro lo tenía que cuando las cosas se empiezan a complicar tras una pregunta de la presentadora, Silvia Intxaurrondo, la responsable madrileña repite esa frase como si fuera un mantra una y otra vez. "¿A cuántos sanitarios ha contratado para ese hospital?", le pregunta Intxaurrondo, y ella responde, sin concretar, que ahora mismo están llevando a cabo esas contrataciones y que "lo que se está viendo es que el refuerzo venga de otros hospitales para que el hospital, que está a punto de entregarse, tenga todo el personal dispuesto".

La periodista intenta preguntarle cómo se van a suplir las ausencias de ese personal sanitario que dejará un hueco en los hospitales donde trabajan habitualmente para irse a este nuevo centro sanitario y Ayuso no le deja acabar la frase: "Al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni ningún tipo de personal", intenta zanjar. Pero Intxaurrondo vuelve a insistir y, de nuevo, la presidenta no le deja acabar la pregunta y entre balbuceos intenta callarla: "No va a faltar nada. Es una buena noticia, quiero decir, donde parece que hay una mala noticia... lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Quiero decir, es una buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con mil camas y tantas UCIs como tiene otras provincias de España".

A la presentadora siguen sin salirle las cuentas y Ayuso intenta quitarse responsabilidad sobre el personal del hospital: "Yo no soy la responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. A mí no me compete cómo se van a reorganizar los turnos... A mí lo que me compete es decirle a la consejería que creemos que debe haber un hospital y la proeza de construir un hospital en solo 3 meses que va a sorprender al mundo es lo que me compete a mí". Tras esa respuesta y un silencio incómodo añade: "Son preguntas que no se le hacen a una presidenta autonómica".

Discrepancias con Aguado

El vicepresidente de la Comunida de Madrid, Ignacio Aguado, sí quería el estado de alarma en contra de lo que decía Díaz Ayuso. Una vez más, presidenta y vicepresidente no estaban de acuerdo pero ella intentaba restar importancia a ese hecho durante la entrevista: "Lo que hubiera sido realmente llamativo o alarmante es que el consejero de Sanidad y la presidenta no se pongan de acuerdo o que yo hubiera tomado medidas políticas en contra de criterios técnicos, ahí habría habido un problema. En todos los gobiernos a veces hay disparidad de criterios y es lo normal y lo respeto, pero tenemos la competencia en materia de Sanidad y la consejería ha hecho un gran trabajo".