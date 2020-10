Rafael Villarino: "Espero ser el próximo alcalde de Ourense"

Rafael Villarino espera asumir la alcaldía. Así lo ha reconocido el portavoz socialista durante una entrevista en Hoy por Hoy Ourense. Para él, más que una creencia, es una expectativa, supeditada a que las negociaciones que están en marcha desde finales de agosto lleguen a buen puerto.

Analizaba la marcha de estas negociaciones Rafael Villarino, señalando directamente al líder del PP en la ciudad, el exalcalde Jesús Vázquez. Reconoce Villarino que siguen a la espera de su decisión, mostrándose decepcionado ante la falta de respuestas claras por parte de Vázquez. El socialista sostiene que le ha llamado, y escrito a través de mensajería móvil, pero que aún no ha recibido ninguna respuesta por parte del ahora senador. Villarino también se ha mostrado respetuoso, y concede al popular el beneficio de la duda, pero creen que debe manifestar una postura, postura que al parecer, Jesús Vázquez no puede adoptar en estos momentos.

Preguntado por un supuesto descontento entre sus compañeros de formación al mantener negociaciones con el PP, Villarino ha manifestado su confianza en sus compañeros de grupo. Afirma que el PSOE es un partido que debate su postura, y tiene sus canales de diálogo, pero que hasta el momento, ninguno de los nueve ediles ha roto una sola vez la disciplina de voto; lo cual llevaba al portavoz a declarar que estas supuestas discrepancias son difundidas por personas interesadas en que una moción de censura no salga adelante.

Sobre el estado de las negociaciones, Rafael Villarino ha recordado que 24 ediles firmaron en su día la petición para que Gonzalo Jácome entregue el bastón de mando, pero que a día de hoy solo 11 firmarían una moción de censura: los grupos municipales del PSOE y BNG. Tenía inicialmente, como al votar la investidura, el apoyo de Ciudadanos, pero la formación de José Araújo habría cambiado de parecer, y supeditado ahora su apoyo a la existencia de un pacto de gobierno. Pacto que también exige el Partido Popular.

Acerca de este posible pacto, Villarino sigue abierto, pero necesitan una propuesta concreta sobre si se tratará de un gobierno en minoría, o si alguna otra formación desea entrar a formar parte del equipo de gobierno, algo que la otra fuerza mayoritaria en el consistorio todavía no ha decidido, si bien lo habría manifestado en varias declaraciones públicas. En ese aspecto, ha vuelto a pedir respuestas. Al mismo tiempo, se ha pronunciado sobre la situación de los ediles díscolos de Democracia Ourensana, declarados tránsfugas recientemente. No cree el portavoz socialista que deba considerarse su situación en estos momentos, ya que no forman parte de ninguna formación política; aunque les ha abierto la puerta a hacer aportaciones si así lo expresaran.

Otro asunto sobre el que se ha detenido durante su intervención en Radio Ourense Cadena SER ha sido una posible consulta a la militancia sobre si se debe aceptar gobernar con el apoyo del PP. Villarino, personalmente, haría esa consulta, pero deja en manos de la ejecutiva socialista el decidir si, según los estatutos del partido, corresponde o no hacer esa consulta. Cree, sin embargo, que aún es pronto para hablar de esta medida, ya que el PP sólo ha manifestado su intención de entrar en un hipotético gobierno a través de los medios de comunicación. El BNG sí se ha pronunciado, señalando que el PP, como antiguo integrante del gobierno de coalición, no debe presentarse ahora como solución a la crisis de gobierno, y así se lo habrían manifestado. A pesar de ello, su apoyo sería necesario para sumar las catorce firmas que exige la moción de censura. Aún así, considera el portavoz socialista que el PP no puede eludir la responsabilidad del pacto de gobierno con Democracia Ourensana, ya que lo que está ocurriendo ahora mismo en Ourense es fruto de dicho acuerdo.

También ha manifestado Rafael Villarino su preocupación porque este asunto se esté dilatando en el tiempo. A su juicio, los tres integrantes actuales del Gobierno Municipal no poseen formación ni experiencia en la gestión pública, y eso está acelerando el declive de la ciudad. A eso hay que sumar la situación de pandemia, que ha provocado que en estos momentos haya barrios que necesiten mascarillas con urgencia, y adoptar medidas de aislamiento en edificios públicos, medidas que no se están tomando al estar Gonzalo Jácome y sus dos ediles superados por la gestión, lo que hace aún más urgente un cambio de gobierno.

Tampoco ha querido pronunciarse Rafael Villarino acerca de si el hecho de alcanzar un acuerdo con los populares para acceder a la alcaldía vendría acompañado de un cambio de postura en el PSOE en otros órganos como la Diputación o el Parlamento de Galicia.