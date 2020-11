Madrid abre por unos días: ¿qué se puede hacer y qué no?, ¿qué restricciones siguen en vigor?

Madrid vuelve a abrir sus fronteras, pero solo por unos días, hasta el puente de la Almudena, cuando las fronteras volverán a cerrarse. Ante el cierre y apertura de la Comunidad resolvemos algunas dudas acerca de las restricciones que siguen en vigor este martes, qué se puede hacer y qué no.

¿Puedo salir de la Comunidad de Madrid?

Puedes hacerlo siempre que no estés en una de las 35 Zonas Básicas de Salud (ZBS) en las que la Comunidad impuso hace días restricciones que siguen en vigor. Lo que decae este martes es el cierre perimetral de toda la Comunidad, pero sigue activo el cierre de esas 35 zonas básicas -eran 32 pero este lunes se han sumado otras tres-. Si no vivimos en una de ellas, el marco actual permite salir de Madrid sin justificación alguna.

Es cierto que las comunidades limítrofes -Castilla y León y Castilla La Mancha- están cerradas; pero está permitido el tránsito por ellas para ir a otros puntos que no lo estén. Por ejemplo, un madrileño podría pasar por Castilla y León en coche para ir a aquellas zonas de Galicia que no están cerradas. Lo que no es posible es que su destino sea la propia Castilla y León o cualquier otro punto cerrado. Además, no hay controles en el aeropuerto, por lo que es posible tomar un avión en Barajas sin necesidad de explicación alguna para ir a Baleares o Canarias, que no tienen cierre perimetral. Sin embargo, esto solo durará hasta el viernes. Con el puente de la Almudena, Madrid volverá a cerrarse al completo y ya no se podrá salir desde ningún punto. En caso de que vivas en una de las 35 zonas de las que hemos hablado, tampoco puedes salir ahora salvo causa justificada.

¿Al caer el cierre perimetral completo de Madrid caen también las otras restricciones que afectaban a toda la comunidad?

No. Es importante entender que Madrid tiene en este momento dos grupos de restricciones: las generales, para toda la comunidad, y las de las Zonas Básicas sanitarias.

La principal restricción general es el 'toque de queda' nocturno, que se aplica desde las 0:00 horas hasta las 6:00. Dentro de esas horas no puede haber actividad ni puede ningún madrileño estar en la calle. Además, las reuniones sociales siguen limitadas a un máximo de seis personas en toda la comunidad y las actividades deportivas, culturales o de ocio deben terminar antes de medianoche. La actividad comercial debe terminar a las 22:00.

Esas son las medidas para toda la comunidad, ¿y cuáles son entonces las restricciones de las 35 ZBS?

En estas zonas también están activas las restricciones generales que afectan a toda la Comunidad de Madrid; pero se añaden algunas más. De ellas no se puede salir salvo causa justificada ni ahora ni en ningún momento mientras sigan activas las medidas y los parques infantiles de estas áreas están cerrados. Sobre todas estas restricciones, puedes informarte aquí.