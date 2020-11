El pleno del Concello de A Coruña ha aprobado la suspensión temporal de licencias urbanísticas el frente en marítimo de As Xubias, entre el puente de A Pasaxe y la playa de Oza. Una suspensión de un año de cara al cambio en el Plan General de Ordenación Municipal que pretende realizar el gobierno local para preservar estos terrenos. Ha contado con el apoyo del Partido Socialista y el BNG. PP y Marea Atlántica se han abstenido. La alcaldesa, Inés Rey, ha desestimado la enmienda de La Marea para hacer lo mismo en As Percebeiras y en O Portiño, por ser "inadmisible". Pedía al secretario suque se pronunciara en la sesión: SI se introducen nuevos ámbitos que no iguran en el orden del día, no puede incluirse, porque no figura en la orden del día, me da igual que sea en un área o en otra".

Insistiendo en ello el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada negaba que la suspensión es As Xubias fuera extrapolable a otros terrenos de la ciudad: "Insisto en que non estamos nunha situación extrapolable a que se poida predicar na Ría do Burgo, na que si que traballaremos nunha modificación puntual porque formará parte do futuro da cidade, igual que a revisión que se ten que facer dos espazos interiores do porto ou da dragaxe da ría de O Burgo."

La Marea considera que es una oportunidad perdida y así lo ha explicado su portavoz, Iago Martínez: "Nos parece positiva a bondade de suspender licencias, pero nos parece insuficiente, é una oportunidade perdida, sobre a base dos propios argumentos que se conteñen na proposta do gobierno muncipal".

El PP señala que la paralización de licencias va en contra de los intereses del futuro económico y empresarial para la ciudad y ralentiza la economía. Martín Fernández Prado advierte de que son los Concellos del área los que salen beneficiados: "Mal camino para reactivar lo que paró la Marea, Oleiros, gobernada por un comunista y Arteixo, renovaron los planes de vivienda, dan seguirdad jurídica y están recogiendo todas esas inversiones que e escapan de la ciudad buscando esa seguridad y certeza"

El BNG, que apoyó la medida, apuesta además por la rehabilitación. Avia Veira defiende que no restarçia zonas verdes: "Sería verdaderamente útil colmatar á cidade, non se estarían destruíndo espazos verdes, o contrario, estaríase favorecendo a colmatación da cidade verdadeiramente e sería una manerira de dinamizar a rehabilitación".

El debate de la paralización de licencias en As Xubias generó un momento de tensión entre la alcaldesa Inés Rey y Rosa Gallego.

La alcaldesa se dirigía así a la portavoz del PP: "Lles agradezo moitísimo que poñan a súa experiencia corporativa ó servizo da presidencia, pero polo de agora o debate o dirixo éu, se algún día me vexo agobiada, de verdade, señora Gallego, que a chamo, tranquila"



Gallego expresó sus dudas legales sobre el hecho de que La Marea pudiera exponer su enmienda a pesar de que no fuera a ser debatida y reprochó soberbia a Inés Rey: "Nosotros manifestamos colaboración y lo que sea, pero eso ha sonado un poco sobervio, llevo 9 años en este salón de plenos y esta es la primera vez que sucede".

Tras el debate la alcaldesa le pedía perdón: "Antes de seguir coa orde do día, quero pedir desculpas a señora Gallego, non trataba de ser prepotente, en todo caso se vostede o sentíu así, pídolle desculpas, todos somos humanos e sabe señora Gallego que lle teño moito respecto e admiración."