Fran Rivera, uno de los protagonistas del vídeo de Madrid para concienciar a los jóvenes del peligro del COVID

La Comunidad de Madrid quiero concienciar a los jóvenes sobre los riesgos del coronavirus, no ya entre los más mayores, sino también a ellos mismos. "Eres joven, no inmortal", dice la influencer Madame de Rosa al comienzo del vídeo. Una idea que se repite con frases como "ser joven no te protege", "tu positivo puede ser muy peligroso", "vuestra diversión nos condena a todos", "esto no es un juego" o "te crees invencible, pero no lo eres", que van intercalando distintos protagonistas: desde el torero Fran Rivera, al diseñador Pelayo Díaz, el exfutbolista Roberto Carlos o Koke, del Atlético de Madrid.

Fran Rivera también recuerda que se ha sancionado "a más de 3.000 personas por no llevar mascarilla" y se aportan otras muchas cifras sobre la pandemia: "En Madrid, más de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años han sido hospitalizados por COVID", recuerda Madame de Rosa. Otra influencer, Eugenia Osborne, subraya que "70 adolescentes estuvieron ingresados en las UCI madrileñas".

También hay espacio para un enfermo de coronavirus, Óscar Riballo, un joven de 32 años: "Mírame, el covid casi me mata, esta es su huella", dice a cámara con una vía por la nariz. Riballo estuvo 16 días ingresado en una UCI, siete de ellos en coma inducido, y aún hoy sufre parálisis de cuerda vocal y parálisis parcial de la lengua, por lo tiene que acudir diariamente al logopeda para recuperar la normalidad de la voz.

El vídeo que emocionó a Illa

Hace unos días, un cortometraje que tenía el mismo el objetivo que este vídeo se hizo viral. En él se veía como un joven que estaba de fiesta con amigos recibía la noticia de la muerte de su abuela por coronavirus. Hasta el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, se refirió a él en Twitter: "Os recomiendo que veáis y compartáis este cortometraje. La concienciación ciudadana es clave para hacer frente al virus", señalaba.

Os recomiendo que veáis y compartáis este cortometraje. La concienciación ciudadana es clave para hacer frente al virus. #Covid_19 https://t.co/J1lDje05Ht — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) November 3, 2020

Tanto Illa como el epidemiólogo Fernando Simón han insistido en la importancia de realizar este tipo de campañas de concienciación, especialmente, entre los más jóvenes y apuntaban a influencers para acercar más el mensaje a los adolescentes.