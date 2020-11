A partir de esta medianoche aumentan las restricciones en esta crisis de la covid en A Coruña y su área de influencia más cercana por decisión de la Xunta. Se mantiene el cierre perimetral de A Coruña y Arteixo y se prolonga a Oleiros, Culleredo y Cambre. En estos municipios se cerrará la hostelería. Compondrán una zona única. Las salidas y entradas deberán estar justificadas. Las medidas tendrán una duración inicial de un mes.

El confinamiento total sería la solución

El virólogo y profesor de la Universidad de Santiago Carlos Pereira, señala que la situación está al nivel de marzo y el confinamiento total sería la solución. La Navidad, dice, sólo con los convivientes.

Pereira critica que no se tuviera personal para hacer el seguimiento de los brotes. Considera que las medidas no son suficientes, a su juicio llegan tarde y deberían ser unitarias para todo el territorio. Afirma que si no se adoptan restricciones estrictas la pandemia puede prolongarse hasta 2022 ó 2023.

El transporte público, a excepción del escolar, deberá circular al cincuenta por ciento de ocupación de los asientos y al 25 por ciento para los pasajeros que viajen de pie. Se reduce la afluencia de público en zonas comerciales a un tercio aunque se mantiene la actividad del comercio en su totalidad. En los cines se restringue el aforo a la mitad y en teatros y auditorios a 30 personas en interiores y 75 en el exterior.