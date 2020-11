Penélope Martínez, madre de Dominique: "Se cierre una etapa judicial pero no la del dolor"

Penélope Martínez, madre del niño de ocho años asesinado, presuntamente por la pareja en aquél entonces de su ex marido, en 2017 ha querido conceder su primera entrevista a un medio de comunicación, a una semana del inicio del juicio en el que, por primera vez en la provincia de Alicante, se solicita la prisión permanente revisable.

Penélope ha explicado en Hoy por Hoy Elda Vinalopó que, confía plenamente en la justicia destacando que “las cosas se han hecho muy bien”. Eso sí, afirma tener ganas de que “todo finalice”, en un proceso que ha durado tres años y en el que “no ha podido dejar salir las emociones, detenidas por las circunstancias”. Penélope afirma que“se cierra una etapa pero se abren muchas de dolor”.

Sobre su relación con Alejandra, la presunta asesina de Dominique, Penélope afirma haber tenido muy poco contacto pero reseña que su hijo "no estaba a gusto”. A pesar de ello, sentencia que nunca pensó sufría algún tipo de maltrato porque “se suponía que estaba en un entorno seguro”.

En el juicio que arranca en la Audiencia Provincial de Alicante no estará sentado en el banquillo de la acusación particular, el padre de acogida de Dominique, Dani quien, se retiró de la acusación. Sobre esta decisión, Penélope afirma que ni la entiende ni la comprenderá “jamás” aunque confirma que no le ha pedido ni le ha dado “justificación alguna” al no tener “desde hace muchos años”, ningún tipo de relación.

El cierre perimetral de Elda y Petrer va a impedir que su entorno más cercano pueda desplazarse hasta el palacio de justicia para poder apoyar a la madre de Dominique. Eso sí, se ha puesto en marcha una campaña por las redes sociales para que los alicantinos puedan visibilizar el caso y contar con ellos a las puertas de la audiencia. Penélope afirma que “aun es más duro” iniciar el juicio sin el calor de su familia y amigos.

Una campaña que se suma a la que el Grupo Abril de Elda lleva en marcha desde hace unas semanas con la que visibilizar el inicio del juicio y el recuerdo al pequeño fallecido a través de carteles en balcones, comercios o vehículos con sus juguetes favoritos o el número que llevaba cuando competía en el equipo de SBR ELDA Para+triathlón

Penélope junto con su entonces marido, Dani decidieron realizar un acogimiento permanente de Dominique, un niño, en aquél momento, de cuatro años con necesidades especiales, sin autismo, como hasta ahora hemos apuntado los medios de comunicación y matiz que quiere aclarar su madre, que les cambió la vida.

RELACIÓN HECHOS

Una vida que se truncó para siempre en agosto de 2017 cuando el pequeño fue, presuntamente asesinado por Alejandra, la que fuera pareja sentimental de Dani, el padre de acogida del pequeño.

Alejandra está acusada de asesinato y simulación de delito, en su primera versión dijo que ella y el niño habían sido atacados por dos hombres que llevaban cascos de moto.

De acuerdo con la calificación provisional, cuando el padre del menor, que gozaba de un régimen de visitas de fines de semana alternos, se fue a trabajar, su pareja, "aprovechándose" de que estaba sola con el pequeño y "con la intención de quitarle la vida", cogió al niño de la camiseta que llevaba puesta a medias y por la espalda "estiró fuertemente" a la altura del cuello hasta que le provocó la muerte.

La hipótesis principal de la Policía es que Alejandra estranguló a Dominique hasta causarle la muerte porque suponía un obstáculo en su relación sentimental.

La acusada no ha salido de la cárcel desde el 31 de mayo de 2018 en prisión provisional, comunicada y sin fianza y será ella misma quien abrirá el turno de declaraciones el próximo 16 de noviembre ante un jurado popular.

La acusación y el Ministerio Fiscal piden la pena de prisión permanente revisable, por primera vez en la provincia de Alicante, la máxima pena privativa de libertad en España, fundada en le presunto delito de asesinato a un menos de edad.