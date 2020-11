"Se toman decisiones a base de ocurrencias": la reflexión de un médico sobre la gestión del COVID-19 en España

Gerardo Álvarez-Uría (Gijón, 1975) nunca ha elegido el camino fácil. Cuando estalló la pandemia, la mayoría de cooperantes de distintos puntos del mundo decidieron regresar a España. Sin embargo, Gerardo apostó por quedarse en la India ayudando a los demás. Este médico gijonés especializado en enfermedades infecciosas, decidió reorganizar el Hospital de Bathalapalli, en Andhra Pradesh para convertirlo en un equipamiento donde atender a pacientes de COVID-19. "Estamos trabajando en una zona rural de la India donde los hospitales no están tan bien equipados y no hay tanto personal cualificado, las cosas son un poco más dificiles que en España", ha relatado en SER Gijón.

A más de 8.000 kilómetros de su casa ve la situación de España "con preocupación. Aquí hemos tenido momentos muy complicados donde no dábamos abasto y ahora estamos mucho mejor. En la situación que se vive en España me preocupa, obviamente, mi familia y mis amigos pero también ver si la lesgunda ola pyuede llegar a la India. La primera tardamos dos meses más que Europa y ha muerto mucha gente. Una segunda sería claramente un desastre", ha avanzado.

El doctor no es ajeno tampoco a lo que sucede en Asturias. ¿Por qué el Principado se encuentra en una situación tan complicada? Para el gijonés hay varios factores. "En la primera ola no estuvo muy afectada y en la segunda ha entrado donde muy poca gente tenía inmunidad por lo que la transmisión ha sido mucho más rápida. A eso hay que sumar que la población tiene una edad elevada y el turismo. El verano fue una puerta de entrada al virus porque vino gente de distintos puntos de España". Álvarez-Uría manda un mensaje. "Hay que ser muy humilde ante este virus, no ponernos medallas, estar siempre muy cautelosos y no bajar la guardia porque es muy difícil de parar".

Sobre la gestión de la pandemia tiene claro que "la clase política debería dar un paso atrás porque están tomando decisiones técnicas cuando no les toca. Un político no está formado para gestionar una epidemia como la que estamos viviendo. Es un problema muy complejo de salud pública, de gestión sanitaria y tendrían que llevar un equipo de profesionales para dar unos mensajes claros a la población. En Alemania se ha hecho mucho mejor en ese sentido porque tenían un comité técnico donde la señora Merkel intentaba seguir lo que le decían. Esto en España no ha pasado ni está pasando. Estamos viendo que ha sido un poco un desastre, parece que no hay un plan y se toman decisiones a base de ocurrencias o cuando los hechos nos desbordan en lugar de planera algo con anticipación. Es un poco caotico y da la sensación de que se cantó victoria muy pronto, se priorizó la economía y la población se relajó", ha detallado.

En cuanto a las vacunas cree que ya s ehan convertido en un arma política. "No va aser facil. Va haber muchas, probablemente las primeras no estén del todo estudiadas. La gente en India no piensa mucho en la vacuna, vive el día a día porque hay bastante pobreza, piensan más en trabajar. Ahora mismo hay una carrera entre países para ver quién la saca primero. En medicina uno no puede dar un tiempo exacto de cuando pueden salir las cosas porque las vacunas tardan años en desarrollarse, probarse y ver que si son seguras y eficaces. Hablar de seis meses... Pueden ser nueve o doce, no sabemos muy bien cuando llegará pero lo más importante es que sea segura", ha concluido.