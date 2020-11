Elena Cañizares: "Nadie debe ser repudiado por COVID pero no quiero que insulten a mis compañeras"

Estudia Enfermería y este fin de semana le comunicaron que era positivo en COVID-19, tras realizarse una prueba PCR antes de iniciar sus prácticas en el hospital que, de momento, se posponen. La noticia la compartió con sus compañeras de piso en la capital que directamente la invitaron a marcharse a casa de sus padres.

Elena Cañizares no podía creerse el rechazo que estaba recibiendo y decidió comunicarlo en su Twitter y ha sido tal la repercusión mediática que dice sentirse abrumada por el apoyo recibido.

Tiene claro que siendo positivo no puede marcharse del piso y no tiene intención de hacerlo, porque como ha explicado sus padres son personas de riesgo. Ella proponía quedarse en su habitación aislada para evitar contagios. Pero sus compañeras, que están ahora en cuarentena en sus respectivos pueblos, le dijeron que no se sentirían seguras. "Entiendo que sería un engorro que me tuvieran que calentar el tupper".

No discriminar pero tampoco insultar

Elena está dolida también por los insultos que están recibiendo sus compañeras en las redes, –de hecho asegura que ha borrado el hilo de las conversaciones para evitar más polémica– algo que ella no buscaba; solo pretendía hacer ver que no se puede discriminar a nadie por tener COVID. De hecho una de las amigas, asegura, le ha pedido perdón pero también le ha amenazado con denunciarla por manifestarlo en las redes sociales.

"No tengo por qué vivir con un COVID, vete a tu casa"

Una estudiante de enfermería ha denunciado en su cuenta de Twitter el rechazo de sus compañeras de piso al conocer que ha dado positivo en coronavirus y que tiene que hacer cuarentena en el piso compartido. "Estás siendo egoísta", le dicen las estudiantes por el grupo de WhatsApp, que no asumen que tiene que quedarse en su habitación aislada para no contagiar a más gente.

Las chicas le recriminan a Elena que no se vaya a casa de sus padres a guardar la cuarentena y no entienden que no puede salir hasta que le confirmen con una nueva PCR el negativo en COVID-19. "Elena que tienes coche que te coges tus cosas y te vas a tu casa no propagas nada, infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso", le dicen.

"Mi padre es abogado y sí, es una amenaza"

Cuando Elena comparte las conversaciones en Twitter, la red social se vuelca con ella y los memes y comentarios hacia sus compañeras no paran de crecer. Cuando una de ellas se entera, llega a amenazarla: "Me ha parecido una falta de respeto lo de Twitter, he estado hablando con mi padre, que sabes que es abogado, y si no lo eliminas, me ha dicho que por él te denunciamos. Es una amenaza en realidad, es que me parece una falta de respeto... Aunque tú me hayas dicho que no pone mi identidad pero cualquiera que sepa un poco me sabe encontrar porque hemos subido fotos juntas, de todo... es que la ley de protección de datos está ahí, tía".