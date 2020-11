Martínez Riera: "La población no debe ser el problema, sino la solución"

"La población no debe ser el problema, sino la solución" en la inminente campaña de vacunación contra el coronavirus. Es el mensaje en el que ha insistido en Hoy por Hoy Alicante José Ramón Martínez Riera, profesor del departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante.

Martínez Riera, coautor de la segunda edición del Manual Práctico de Enfermería Comunitaria, cree que la posibilidad de empezar a resolver una pandemia a través de la vacunación es formidable, pero también que si algo nos ha dejado esta "es que ante problemas de salud hay que tener una perspectiva de colaboración entre profesionales" y disciplinas. Y además, se necesita "incorporar a la población como parte activa" mediante la información para revertir el posible negacionismo de grupos antivacunas, máxime cuando en España se ha decidido, "con buen criterio" que sea algo voluntario.

En este sentido, observa que en estos meses se han transmitido mensajes de culpabilización a ciertos colectivos como el de jóvenes, algo que considera "perjudicial" para la propia resolución de esta situación.

El personal de enfermería, un papel clave

Recuerda que en las campañas de vacunación tienen un papel clave las enfermeras y este no debe quedar oculto detrás del de otros profesionales.

Con la gripe, dice, solo se vacuna a la población de riesgo y las personas mayores, pero esta campaña contra la COVID-19 abarca a todos y hasta marzo, al menos, no se comenzará con el proceso de vacunación del grueso de la población. Por eso, las medidas restrictivas fijadas de cara a la Navidad son también "imprescindibles", para que no suba la curva, opina.

Cree este profesor que sucede lo mismo con el tema de las agresiones al colectivo de enfermería. Todos podemos mejorar en la accesibilidad a los equipos porque la población muchas veces no cuenta con ese dispositivo o no sabe utilizarlo y esto genera tensiones. La pandemia, de hecho, está afectando más a las poblaciones que no tienen recursos, subraya, porque no fue lo mismo para una familia de 4 miembros en un piso de 140 metros cuadrados pasar el confinamiento, que para una de diez personas en 45 metros.

También menciona la endémica falta de estos profesionales en España, (a más de 5 puntos de distancia de la media de los países de la OCDE) donde no solo, lamenta, estamos a la cola sino que también se necesita incorporar a los puestos de toma de decisión. Critica, de hecho, que en los últimos años ha sido "un expolio" la contratación de enfermeras españolas con "fantástica formación y a coste cero", lo que para países como Alemania resulta muy rentable.

Y añade que la tecnología no puede aparcar la atención directa a los pacientes y, en Enfermería, mucho menos.

En la parte superior de la noticia puedes escuchar la entrevista íntegra en Hoy por hoy Alicante.