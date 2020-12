Gijón espera por el visto bueno del Principado al diseño de la cabalgata de Reyes

Son días de incertidumbre para el equipo de Divertia. Su responsable, Lara Martínez, espera, de un lado, por una posible fecha para reabrir el Jovellanos, y de otro, por el visto bueno del Principado para la celebración de los Reyes Magos el próximo 5 de enero.

En declaraciones a SER Gijón, la gerente de Divertia ha confirmado que la llegada de sus majestades de Oriente sí será presencial. "Lo único que podemos confirmar a día de hoy es que los Reyes estarán el día 5 en Gijón. Estamos trabajando desde hace semanas para que todos las niñas y niños puedan verlo de una u otra manera".

Se confirma por el momento la presencia de los Reye, pero no la forma en que lo harán. Para saberlo aun falta la aprobación de la Consejería de Salud. "Esperamos en unos días tener la autorización del Principado para poder presentar el formato en que los Reyes estarán en Gijón. Se trasmitió una primera propuesta pero la hemos vuelto a ajustar a los requerimientos estipulados en el documento publicado ayer y que hacía mención a las recomendaciones realizadas en septiembre para eventos multitudinarios en el contexto de la nueva normalidad. Entre hoy y mañana enviaremos nuestra propuesta ajustada esas peticiones. Está en juego la ilusión de los niños de la ciudad y por eso hay que trabajar muy duro para que ese día sea, dentro de la situación en la que estamos, un día feliz".

En cuento a la reapertura del Jovellanos, Martínez espera también por la publicación del BOPA para saber, si como todo apunta, las restricciones impuestas por el Principado y vigentes ahora mismo van a continuar activas durante los próximos quince días, lo que implicaría el retraso de la reapertura del Teatro Jovellanos al próximo 18 de diciembre.

Si es así, la actuación de la OSPA ( Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias) prevista para el 10 de diciembre, y cuatro montajes más previstos hasta el 18 del mismo mes, tendrían que volver a ser reprogramados. "Tenemos la esperanza de que se replanteen las fechas de nuevo, entendemos que si la hostelería se abre nuestros espacios también, tenemos esperanza", ha declarado Lara Martínez en SER Gijón.

La gerente de Divertia no pierde la esperanza y descarta la vía del streaming que están adoptando otros equipamientos culturales asturianos para sacar adelante la programación. "La experiencia del teatro en el propio Teatro no se puede igualar. Entendemos esas iniciativas, que son admirables, pero vamos a intentar reprogramar todo lo que tengamos que cancelar si finalmente el día diez no podemos abrir".

La filosofía del coliseo, ha remarcado Martínez, es "no cancelar nada sino reprogramarlo" así que esa es la línea de trabajo marcada también para la programación del primer trimestre del 2021, "donde hemos recuperado muchas actuaciones. Esa es la filosofía y el compromiso con el sector".