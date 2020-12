El palacio de Asdrúbal en Cartagena: ¿Fantasía o realidad?

120 pisos sobre el supuesto palacio de Asdrúbal podrían hacer desaparecer un notable complejo arqueológico en la ciudad portuaria de Cartagena. Así lo cree Iván Negueruela, doctor en Arqueología, asesor de la Unesco y excavador de Petra (Jordania) con la Sorbona de París. Además de ser el director del museo nacional de arqueología subacuática de Cartagena (ARQUA).

El tema no es nuevo, ya en 2015 Negueruela escribió el libro 'El magnífico palacio de Asdrúbal en Cartagena: Cerro del Molinete', que contó con el respaldo de la Real Academia de la Historia (RAH) en el que afirma que en la ladera oeste del citado lugar se levantó en su día un palacio perteneciente al general cartaginés Asdrúbal Barca, perteneciente a la dinastía Bárcida (245-207 a. C.)

El Ayuntamiento de Cartagena había sacado un año antes a subasta, en 2014, cuatro parcelas en la parte baja de la ladera oeste, aunque nadie pujó por ese terreno. Ahora, seis años después y durante el pasado verano los volvió a sacar a licitación con la condición de que, si se encontrasen restos arqueológicos de gran valor, deberían mantenerlos en los aparcamientos subterráneos.

La polémica se ha vuelto a reabrir estos días a raíz de un artículo publicado el pasado fin de semana en el diario El País, en el que se nos recuerda que la culpa de todo fue de Polibio de Megalópolis, el historiador griego que visitó Cartagena hacia el 150 a.C, y se quedó sorprendido ante un enorme otero que se extendía junto al puerto. Así que escribió: “En él se alzan los magníficos palacios reales que construyó [el general cartaginés] Asdrúbal [245-207 a.C] cuando aspiraba a la monarquía”. Unos 2.200 años después, el cerro del Molinete es una gran parcela pelada de forma cónica, en el centro de la ciudad, completamente rodeada de edificaciones y a cuyos pies se extiende un parque arqueológico (un 26.000 metros cuadrados) y donde se exponen registros entre el III a. C y el XX. Es decir, la historia de la ciudad.

Mientras Iván Negueruela, director del Museo Nacional de Arqueología Subactuática de Cartagena (ARQUA), asegura por activa y por pasiva que en esta zona sigue oculto bajo tierra el palacio del general cartaginés Asdrubal. Otras voces de también reconocido prestigio en el mundo de la arqueología hablan de 'fantasía y ficción'. Tal es el caso de José Miguel Noguera, catedrático de arqueología de la Universidad de Murcia (UMU), miembro del Instituto Arqueológico Alemán (único español) y director científico del proyecto del Molinete desde 2008.

Noguera sostiene, y así lo ha dicho en el programa Hoy por hoy Región de Murcia, que todo lo que allí se puede encontrar "son improntas negativas; no son estructuras". Recriminando a Negueruela que no aporte ni un solo fragmento de cerámica asociado a la estructura de un palacio.

Dice Noguera que si se excava en la ladera oeste de El Molinete lo que se encontrarán serán los restos de las calles, casas y plazas construidas en la zona en el siglo XVII y XVIII.

José Miguel Noguera afirma que nos encontramos ante "una especie de arqueología de fantasía; aunque me duela decirlo". Asegura que mientras no se tenga una analogía, un paralelo de un palacio púnico bien publicado no se puede decir que la estructura triangular que tiene el cerro pertenece a un palacio de aquella época, y menos sin haber encontrado restos cerámicos del último tercio del siglo III antes de Cristo asociados a esa estrucutura será casi imposible ligar los hallazgos con la época del general Asdrúbal. "Esto es una cosa que lo sabe un alumno nuestro de primero de carrera", ha dicho.