Las explicaciones de la dirección de la EMT sobre el incendio en las cocheras no satisfacen a la oposición

El Consejo de Administración de este viernes en el que la dirección tenía que dar explicaciones sobre el incendio del pasado sábado que inutilizó 17 autobuses y afecto a otros nueve no ha servido para resolver las dudas que tenían los consejeros de la oposición. Tanto PP como Ciudadanos siguen pidiendo los informes que aclaren si los hidrantes funcionaron correctamente una vez se declaró el fuego. Por su parte, el presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha vuelto a insistir en que la reacción fue buena y todos los autobuses estaban asegurados.

El informe de los Bomberos que sofocaron el fuego confirma que, inicialmente, "la red propia de hidrantes de la EMT no funcionó, siendo activada manualmente de inmediato por personal de mantenimiento en una de las líneas". Además, el informe que ha realizado la empresa tras el incendio reconoce que los bomberos iniciaron las labores de extinción "con sus motobombas nada más llegar, hasta que realizan la transición a la red de hidrantes propia de la EMT".

El autobús que causa el incendio fue utilizado dos días antes

Según el informe de la empresa, el vehículo que probablemente ocasionara el incendio fue retirado de la circulación el jueves 3 de diciembre, dos días antes del incendio, por "un problema en el sistema de calefacción". El equipo de mantenimiento detectó "que el problema se encuentra en el ventilador de dicho sistema, obstruido por el movimiento de material", aunque solucionó la avería esa misma noche y, a las ocho de la mañana del viernes, se estacionó en el lugar donde un día después comenzaría a arder.

En total se han contabilizado 17 vehículos con "siniestro total", con un promedio de

13,81 años y 570.081 kilómetros recorridos. Según el informe de la empresa, estaba prevista la retirada del servicio de todos estos vehículos a lo largo de los próximos meses, con excepción de uno de los autobuses, cuya vida útil se podría haber alargado hasta los 14 o 15 años.

Estudian pedir un adelanto de los nuevos autobuses

La dirección de la EMT ha trasladado a los consejeros que, aunque el servicio estará garantizado a pesar del incendio, "se está evaluando la oportunidad de solicitar a Evobus (Mercedes) un adelanto de parte de los vehículos que se espera recepcionar durante el mes de enero de 2021". Aunque esto último dependerá de que el Ayuntamiento de València apruebe en el pleno de diciembre la financiación de estos vehículos.

La Policía Científica ya ha recabado toda la información sobre el suceso y se está a la espera de la recepción del informe para esclarecer origen del incendio, así como de la compañía de seguros. Sin embargo, el informe apunta en que "se espera descartar con gran probabilidad la intencionalidad del incendio en base a la localización, momento del día, visibilidad y control de accesos". Aunque la información por el momento no es la concluyente y "habrá que esperar a su informe oficial".

La entidad ha facilitado al Consejo los certificados que acreditan que EMT ha pasado todas las inspecciones de los sistemas antincendios y de la estación de gas de las cocheras de San Isidro. Entre estos certificados, se encuentra el de inspección técnica de diez años del Sistema de Protección Contra Incendios, que incluye el sistema de hidrantes exteriores, el sistema de bocas de incendio equipadas o el sistema de abastecimiento de agua contra incendios, entre otros. La inspección se pasó a fecha 9 de diciembre de 2019 y la próxima inspección se prevé para 2029.

PP y Ciudadanos piden más explicaciones

Ciudadanos considera que las explicaciones del concejal Giuseppe Grezzi han sido "un blanqueamiento" de la EMT ya que no ha logrado aclarar los puntos más conflictivos. El concejal Narciso Estellés afirma que, de todo lo preguntado, "solo se ha respondido que los hidrantes funcionaron, contradiciendo a lo que el propio alcalde de Valencia dice y lo que los bomberos dicen". Además, Estellés insiste en que no es normal que un autobús Diesel (que fue el que al parecer inició el fuego) "esté aparcado tranquilamente en las hileras de gas de modo habitual". El edil de Ciudadanos cree que esto "solo se justifica porque la cochera está sobresaturada y no lo quieren reconocer".

El PP, por su parte, asegura que la EMT no ha aportado el informe del mantenimiento de los que, según el concejal Carlos Mundina, "se debe hacer cada tres meses". Mundina aclara que Grezzi solo ha aportado a los consejeros de la EMT la inspección que se hizo en 2019, pero ninguna acta de los programas de mantenimiento que es algo distinto".

Por su parte, la gerente de la EMT de València, Marta Serrano, ha dado su opinión de lo ocurrido a través de una red social -incluyendo parte de los informes a los que solo tienen acceso los consejeros- y ha asegurado que había muchos autobuses en cochera "porque era sábado". Achaca el problema a la longevidad de la flota de autobuses e insiste en que la configuración de la cochera "era la correcta".