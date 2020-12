Cataluña endurece medidas en Navidad: restringe la movilidad y establece franjas horarias en bares

Cataluña restringirá la movilidad diaria al ámbito comarcal salvo visitas a familiares durante las fiestas de Navidad, sin modificar el máximo de 10 comensales en casa, y establecerá franjas horarias en bares y restaurantes para que estén abiertos solo en las horas de las comidas.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, han explicado en una rueda de prensa telemática estas medidas "quirúrgicas", que suponen un "paso atrás" en el plan de desescalada.

Frenar la COVID como sea

"No podrá ser la Navidad que querríamos, sabemos que no vamos bien y ante la constatación de que el aumento de contagios no se ha estabilizado y continúa creciendo, el Govern ha decidido actuar porque hay que frenar la COVID como sea, cueste lo que cueste", ha afirmado Aragonès. El vicepresident también ha pedido responsabilidad ciudadana para acompañar estas medidas, que intentan cuadrar las necesidades sanitarias, sociales y económicas.

Meritxell Budó ha desgranado las medidas, que no suponen una restricción tan severa como se había especulado en las últimas jornadas. Las actividades sociales quedan limitadas a 6 personas, aunque en las comidas y cenas de las fechas señaladas de Navidad, Nochebuena, Navidad, San Esteban y Nochevieja, se permite hasta un máximo de 10 personas siempre que pertenezcan, como mucho, a dos burbujas convivenciales.

Por lo que respecta a la movilidad, se mantiene la imposibilidad de entrar y salir de Cataluña excepto para poder visitar a la familia. A partir del momento en que se pongan en marcha estas medidas el confinamiento perimetral será comarcal, durante todos los días de la semana, hasta el día 11 de enero. Esto no privará que las burbujas convivenciales puedan cambiar de comarca para visitar familiares o para desplazarse a segundas residencias.

Bares y restaurantes solo podrán servir comida a domicilio y solo podrán abrir en dos franjas a primera hora de la mañana y a mediodía para servir desayunos y almuerzos.

Los centros comerciales se mantendrán abiertos con las mismas restricciones que tenían hasta ahora, pero los bares y restaurantes de su interior deberán cerrar.