Equipamiento nuevo para la biblioteca y actuaciones en el centro de salud

Tras la aprobación de los presupuestos de Peñafiel este jueves, el primer edil de la localidad, Roberto Díez, ha pasado este viernes por los micrófonos de la SER para repasar otras cuestiones que también conforman la actualidad municipal. Es el caso de la biblioteca, que este mes cumple 29 años y lo hace con un material renovado por parte del consistorio, que valora y mucho este emplazamiento.

"La biblioteca es un bien esencial para toda la comarca, y tiene un dinamismo importante. Felicitamos a la biblioteca y a sus responsables por el trabajo que hacen durante todo el año. Ha sido un servicio que se ha preocupado por acercar la lectura a las viviendas. Hemos hecho una dotación extraordinaria con equipamiento informático y tablets a la biblioteca, porque se lo merecen y porque los peñafielenses lo necesitan", especifica Díez.

Y no será la única novedad. El alcalde de la villa también ha repasado algunas actuaciones que se acometerán en los exteriores del centro de salud, respondiendo así a las peticiones de sus responsables. "Dentro de las posibilidades y competencias hemos de coordinarnos y actuar. Instalamos unas marquesinas ya en la zona de urgencias para que quienes esperaran a hacerse una PCR estuvieran bien resguardados, nos han vuelto a hacer una petición para ayudarles a mejorar otro espacio en la calle para quienes quieran hacerse otro tipo de tests, y de cara a la próxima semana esas peticiones estarán abordadas. También hoy haremos entrega a los centros de educación de filtros de aire de alta eficiencia que depuran el 100% del aire del aula", asevera.

Puntualización sobre la tasa de la guardería

Sobre lo que ha dado de sí la modificación de tasas de la guardería, Díez ha querido hacer una declaración al respecto para que no lleve a error a nadie. "El Ayuntamiento decidió modificar la tasa en octubre. Por niño y mes casi al consistorio le cuesta 300 euros. Se modificó la tasa para subirla pero hasta 250 euros, aún menos de lo que le cuesta. Teníamos el compromiso de que esa subida de tasas es para todos, estén o no empadronados. Todos los usuarios van a pagar lo mismo. Pero en el mes anterior decidimos sacar una convocatoria de ayudas para aquellos vecinos, que estén empadronados en Peñafiel, y conceder una subvención bien de 166 o de 138 euros en función del nivel de renta de cada familia. Hay familias que no estén empadronadas, eso no significa que no puedan venir a la guardería. Nunca ha pasado y nunca va a pasar. Eso se financia solo por parte del Ayuntamiento. Y entendemos que por tanto, al estar empadronado donde uno vive, lo que pedimos es que los ayuntamientos que correspondan a esos ciudadanos aporten esa ayuda. No vamos a subvencionar con dinero de nuestros contribuyentes a vecinos de otros municipios", especifica.

Otras cuestiones

Por otro lado, Díez también quiso indagar en otros cuestiones de la actualidad, como la navideña. "Estamos sorprendidos de la buena aceptación que ha tenido la campaña de iluminar los balcones. Es de agradecer la disposición de todos. Tendremos también cabalgata de Reyes aunque diferente; queremos hacer un itinerario para que no tengamos que movernos de nuestras calles para poder verlos. Pondremos en marcha buzones para que los niños puedan depositar esas cartas. Agradecer a Toñi su implicación en todas las iniciativas", cuenta.

Por otro lado, el primer edil también quiso agradecer a la Red de Demarcación de Carreteras la colocación de nuevas señales luminosas en la travesía de la N-122. "Esto va a mejorar sin lugar a dudas la situación para evitar la siniestralidad", apostilla. "Y también quiero hacer reconocimiento a Carraovejas por haber conseguido esa Estrella. Es incalculable lo que han conseguido. Han hecho un gran esfuerzo durante muchos años, y eso significa dinero, trabajo, potencialidad turística de un nivel económico alto... Tenemos que sentirnos orgullosos de que se haya conseguido, y de que tengamos tres en la Ribera del Duero, es muy destacable", sentencia.

La charla al completo con el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, puede reproducirse en el siguiente audio.