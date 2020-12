Se duplican los contagios de coronavirus en la peor semana de la pandemia en la Comunitat Valenciana

Esta semana se ha convertido en la peor desde el inicio de la pandemia en la Comunitat Valenciana. Los contagios de coronavirus han crecido en un 96 por ciento y casi se han duplicado, respecto a la semana pasada. Siete días en los que se ha confirmado el vuelco en la tendencia descendiente de la pandemia, y la curva ha vuelto a subir. El martes, además, se produjo el día con más contagios desde el inicio de la crisis sanitaria: 2.841 en solo 24 horas. En total, desde el lunes se han contagiado 13.457 personas

Las muertes vuelven a subir, con 137 fallecidos esta semana, y también crece la incidencia acumulada en los mayores de 65 años, que es el grupo con más riesgo de desarrollar síntomas graves, hasta los 215 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada de toda la población es esta semana de 271 casos por cada 100.000 habitantes, 70 puntos más que hace siete días. En cuanto a los ingresos hospitalarios esta semana: hay 15 pacientes pacientes más en total, hasta los 1.154, aunque bajan los que se encuentran en las UCI, que a día de hoy ocupan 221 personas con coronavirus.

La autonomía con más porcentaje de positividad

Y otro dato preocupante: la Comunitat Valenciana es la autonomía con más índice de positividad de las pruebas de toda España. Según los datos del Ministerio de Sanidad, esta semana más del 16 por ciento de las pruebas de COVID-19 han dado positivo, mientras que la media española está en el 8 por ciento.

En cuanto a los brotes detectados, han sido 280 desde el lunes y la gran mayoría de origen social. Es lo que ha llevado a la Generalitat a tomar las medidas que entran en vigor a partir de este lunes 21 de diciembre y que se alargarán, en principio, hasta el próximo 15 de enero. El toque de queda se adelanta a las once de la noche, a partir de esa hora nadie podrá salir de casa si no es por motivos justificados, y terminará cada día a las seis de la mañana. Además, no habrá excepciones durante Navidad: las reuniones seguirán reducidas a seis personas y el confinamiento perimetral será estricto.