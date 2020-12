La oposición critica a Puig por "no tener un plan" y los socios del Botànic destacan la fortaleza del Gobierno

Los principales partidos políticos han reaccionado este sábado a la tradicional entrevista en la Cadena SER del día de Navidad al president de la Generalitat. Una entrevista que, para la líder de la oposición, la popular Isabel Bonig, demostró que "Ximo Puig no tiene plan para la recuperación sanitaria, económica y social de la Comunitat".

La presidenta del PP califica de "lamentable e inaceptable" que Puig dijera que el sistema valenciano sanitario no ha sufrido estrés, cuando tenemos uno de los peores indicadores de ingresados por covid, de hospitalización en UCI o estamos a la cola en la realización de test. "El president vive en su burbuja y no atiende a la realidad de la Comunitat Valenciana. No hay ayudas directas al sector del ocio, de la hostelería y de la restauración o del turismo y fía la recuperación de la industria a los fondos europeos", afirma la líder popular. Según Bonig, cuando Puig habla de acuerdos "es puro postureo porque todo lo que le ha propuesto el PP lo ha rechazado".

Mientras, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, asegura que a pesar de lo dicho por Puig en la entrevista, la gestión del Consell en la pandemia está llena de claroscuros y el tripartito sigue de guerra interna.

Sobre la pandemia reconoce que "algo tiene que ver la gestión del gobierno valenciano en que no estemos entre las autonomías con peores resultados", pero se han hecho cosas mal, como los hospitales de campaña, las compras opacas de material sanitario, el abandono de las residencias o la huelga de los MIR. El Botànic "está agotado", según Cantó, y se ha demostrado en la negociación de los presupuestos, donde Ciudadanos ha acabado absteniéndose.

Y el síndic de Vox, José María Llanos, cree que la entrevista de Puig fue "un compendio de buenas intenciones, pero con un discurso vacío y lleno de generalidades". Asegura que no se ha gestionado bien la pandemia y que la recuperación se fía a unos fondos europeos que tardarán en llegar.

Los socios destacan la fortaleza del Botànic

Fran Ferri, el síndic de Compromís, cree que, como dijo el president Puig en la entrevista, "el proyecto del Botánic está fuerte" y eso se demuestra en que por sexto año consecutivo se aprueban en tiempo y forma los presupuestos autonómicos.

Ferri asegura que coincide con los grandes retos marcados por Puig: la prioridad debe ser salvar vidas, transformar la economía y fortalecer los servicios públicos para beneficiar a los que menos tienen. Eso sí, pone el acento también en el papel de Compromís de cara a la recuperación tras la crisis.

Naiara Davó, la síndica de Unides Podem, también destaca la estabilidad del Botànic. Una estabilidad que se demuestra, afirma, con la aprobación de los presupuestos para 2021 que reforzarán el escudo social.

Y, como es lógico, sintonía total del síndic del PSPV, Manolo Mata, con el president: asegura que Ximo Puig "conoce las necesidades de los valencianos" y está preparado para afrontar los retos del futuro, que pasan por la transición ecológica, pero también por la transición hacia una mayor igualdad de oportunidades.