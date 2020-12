Gonzalo Jácome: "A ver si Sánchez tiene cojones y reduce la burocracia"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha visitado de nuevo Hoy por Hoy Ourense, donde ha hecho un balance del 2020 a nivel municipal.

Reconocía el regidor en primer lugar que éste ha sido un año difícil, y es complicado circunscribirse al ámbito municipal, ya que la crisis del coronavirus ha marcado el trabajo de todas las instituciones, sin importar el nivel.

Jácome también se ha acercado a las recientes declaraciones de Jose Manuel Baltar sobre el pacto que permitió a ambos acceder a la alcaldía y la presidencia de la diputación. Para el alcalde, el presidente provincial está intentando marcar un cierto relato, algo habitual entre las formaciones políticas; si bien los hechos van por otro lado. Ha hecho alusiones a no respetar la presunción de inocencia, como sí ha hecho el PP en otras ocasiones, ya que las presuntas irregularidades en Democracia Ourensana aún se encuentran bajo investigación, y no hay auto o sentencia que acredite una gestión irregular.

Acerca del comportamiento de sus cinco excompañeros que denunciaron esas presuntas irregularidades, y que volvían al partido tras una resolución judicial, Gonzalo Jácome cree que no merece la pena desacreditarlos, pues lo hacen ellos solos y los vecinos de Ourense lo están pudiendo comprobar. Calificaba en Radio Ourense Cadena SER de “falsedades” las advertencias de que el Ministerio del Interior pudiera obligar a disolverse a Democracia Ourensana, tal y como había afirmado Manuel Álvarez en su día.

Sobre la articulación de una moción de censura, e insistiendo en que poco tiene él que decir del particular, no ve posible el entendimiento entre Rafael Villarino y Jesús Vázquez, ya que sólo uno de los dos podría ser alcalde, y no los ve dispuestos a entregar el bastón de mando. Ha recordado que, aunque se repartieran las responsabilidades, el alcalde tendría facultad para cesar ediles una vez investido; y ve más probable un retorno de los populares al grupo de Gobierno.

Acerca del trabajo disponiendo solo de dos ediles, cree que ha sido beneficioso, y los ourensanos lo han notado. Retaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a “tener cojones” y reducir la burocracia, uno de los principales escollos que se está encontrando su equipo de gobierno para preparar proyectos. Por último, ha calificado de positiva la campaña de navidad, ya que la iluminación navideña ha sido para él “la mejor de la historia de Ourense”.