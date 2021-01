"¿Cómo puede estar abierta en plena pandemia?": desalojada una fiesta ilegal en una sauna con 300 personas

Después de las imágenes que ha dejado la Nochevieja por todo el país con fiestas ilegales con multitud de personas, los agentes de la policía siguen incautando reuniones que superan los aforos y asistentes que burlan las medidas sanitarias. Este domingo los Mossos ponían fin a más de 40 horas de fiesta en una 'rave' ilegal en una nave de Llinars, en Barcelona. También dio de que hablar la fiesta en el chalé de Leticia Sabater en Villanueva de la Cañada que concluyó con una veintena de personas detenidas.

Este domingo ha trascendido el desalojo de una fiesta ilegal que se estaba desarrollando en el distrito Centro de la capital y que contaba con la presencia de 300 personas. Los agentes de la Policía Municipal fueron alertados el pasado 1 de enero por varios vecinos de la zona que se quejaban de los ruidos y el exceso de aforo.

Antes de proceder al desalojo, los agentes realizaron una inspección del local y denunciaron a 22 personas por no llevar mascarilla y no mantener la distancia de seguridad. Por su parte, al local se le ha abierto un acta de inspección por exceso de aforo ya que no presentó su licencia de funcionamiento.

Enfado en las redes

Los usuarios de las redes sociales han condenado esta fiesta y el resto de las reuniones ilegales y denuncian la falta de responsabilidad de la ciudadanía. Además, a muchos les llama la atención que en plena pandemia estén abiertos espacios como saunas, donde se estaba desarrollando la fiesta.

"Es la segunda vez que intervienen este local. ¿Cómo puede estar abierta una sauna en plena pandemia?", escribía un usuario en Twitter con aparente enfado. "Aún no sé como nos salvamos...", comentaba otro.

Es la segunda vez que intervienen este local. ¿Cómo puede estar abierta una sauna en plena pandemia? https://t.co/ydVEtw1yRZ — Antonio Nuño Díaz (@AntonioNuoDaz) January 3, 2021

Pá ké ir a Bruselas...



🚩🚩🚩Desalojada una fiesta ilegal en una sauna del centro de Madrid en la que participaban... ¡300 personas!

Policia Municipal. — Ernesto Collazo (@ErnestoSuidry) January 3, 2021