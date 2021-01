Los municipios navarros piden "que se ponga en marcha" la Ley de Administración Local

La reforma del mapa local en Navarra era una de las grandes asignaturas pendientes desde los tiempos de la transición y tuvo luz verde a finales de la anterior legislatura, en el gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai), en el que participaba también Eh Bildu, que llevó este asunto como uno de los caballos de batalla de aquella legislatura. Pero ese debate no ha terminado ni mucho menos, porque ahora queda pendiente el desarrollo normativo de esa ley. Y no parece que dicho desarrollo vaya a ser sencillo, después de que el ejecutivo de María Chivite (PSN) haya planteado una reforma de esa ley del Mapa Local, con discrepancias entre el PSN y sus socios.

Desde la parte más afectada por estas normas, las entidades locales, el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo pide que se concrete y aplique la norma: "Lo importante de esta reforma es que hay que ponerla en marcha; lo que no puede ser es que exista una ley aprobada y que no se ponga en marcha. Si no se está de acuerdo, que se modifique aquello en lo que parece que no puede funcionar, pero habrá que ponerla en marcha porque necesitamos tener una claridad y un funcionamiento claro de las entidades locales para poder ceñirnos a ello. Ahora mismo estamos en un impasse en el que hay una ley aprobada y no se pone en marcha".

La FNMC dio en su día apoyo formal a esta ley pero no logró que se introdujeran dos de sus propuestas más destacadas: que la cesión de competencias de las entidades locales a la nueva figura de las comarcas sea siempre de forma voluntaria y que exista una fórmula para garantizar unos mínimos de financiación para los ayuntamientos en función de los tributos recaudados por la Hacienda Foral.

Desde el Parlamento de Navarra, el portavoz del principal grupo de la Cámara y líder de la oposición, Javier Esparza (Navarra Suma), explica su desconocimiento sobre los planes del Ejecutivo y su convicción de que la prioridad en la negociación será con EH Bildu: "A nosotros no nos consta que se vaya a realizar ninguna modificación; el Gobierno no nos ha llamado ni nos ha informado ni nos ha planteado nada; el Gobierno tiene un acuerdo programático y un acuerdo con EH Bildu y sus socios. Imagino que hablará primero con los que son sus socios y estarán muy pendientes de lo que diga la propia EH Bildu. Recuerda Esparza que ya plantearon una derogación de la ley en esta legislatura, "que es lo que quería también hacer el Partido Socialista la pasada legislatura, pero lo que ocurrió es que votó en contra de esa derogación por tanto yo creo que es mejor que se aclaren".

Según Esparza, "llevamos año y medio de legislatura y que no se haya hecho absolutamente nada me parece también que es escandaloso. Si hay una ley aprobada hay una ley aprobada y si se va a modificar se va a modificar, pero algo que es tan relevante como aquello que tiene que ver con las políticas municipales y que no se haya dado un paso en año y medio, dice muy poco de lo que es este Gobierno".

Uno de los socios del Ejecutivo foral, Geroa Bai, manifiesta la importancia de trabajar en el desarrollo de la ley ya existente. Así lo expresa el parlamentario Pablo Azcona, que también fue presidente de la FNMC en la pasada legislatura: "No estamos hablando tanto de cambios sino de cómo desarrollar la normativa de la ley". Recuerda que para el acuerdo programático del actual gobierno éste fue "uno de los temas que más atascado estuvo (...) pero creo que todos podemos llegar a un consenso sobre cómo desarrollar esta ley".