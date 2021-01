Ayuso abandona la reunión del PLATERCAM para dar una entrevista

Un día más, en Pozuelo, en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid se ha celebrado una nueva reunión para evaluar el impacto del temporal Filomena. Inicialmente, se había planteado como un encuentro del Comité Asesor de Inclemencias Invernales, pero al final, también ha participado el Consejero de Sanidad, de ahí, que se haya decidido reconvertirla en un nuevo encuentro del Plan Territorial de Inclemencias Invernales (PLATERCAM).

Isabel Díaz Ayuso ha presidido esa reunión, así lo ha vendido su equipo, que ha difundido tanto fotos, como un vídeo con imágenes de la presidenta madrileña junto al resto de participantes, entre ellos, el consejero de Justicia, Enrique López, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Carlos Novillo.

La presidenta madrileña dio la bienvenida a todos los asistentes, tanto presenciales, como los que se conectaron de forma virtual, pero hasta ahí, porque Isabel Díaz Ayuso se levantó en plena reunión para atender una entrevista en una televisión. Al final, ese encuentro terminó sin ella, Isabel Díaz Ayuso no cerró el gabinete de crisis, tuvo que hacerlo el Consejero de Justicia, Enrique López, ante la sorpresa de algunos asistentes. Por videoconferencia se conectaron también, tanto el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan Armengol, como el Director General del Proceso Integrado de Salud, Jesús Vázquez.

En esa entrevista televisiva, a Isabel Díaz Ayuso le han preguntado por qué la Comunidad de Madrid no pidió antes la ayuda de la UME, su respuesta ha sido que "no se puede estar preparado para una situación sobrevenida, triplicó nuestras previsiones".

El sábado no presidió la reunión

El pasado sábado se vivió una situación similar. Tal y como adelantó la SER, la presidenta de la Comunidad de Madrid no presidió la reunión del Plan Territorial de Protección Civil. Llegó y se sacó una foto cuando ya había acabado.

A la reunión asistían, presencialmente o por vía telemática, tres consejeros de su gobierno: Enrique López (Justicia), Enrique Ruiz Escudero (Sanidad) y Ángel Garrido (Transportes), el director de la Agencia de Emergencias y Seguridad, Carlos Novillo y al menos un representante de la UME.

En ese encuentro se evaluaba la situación del Plan de Inclemencias, pero Ayuso no llegó a tiempo. Cuando el consejero Enrique López levantó la sesión, alrededor de las 10:45, la presidenta aún no había llegado. La SER adelantó a las 11:00 de la mañana que Ayuso no estaba en la reunión y su equipo de comunicación confirmó a esta emisora que se estaba retrasando por un problema en los accesos por carretera.

El mismo portavoz que señaló que Ayuso llegaba con retraso a la reunión, asegura que se conectó al encuentro por vía telemática. Otros asistentes a la reunión desmienten sin embargo este extremo e insisten en que nunca estuvo, ni física ni telemáticamente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se hizo una foto junto a algunos participantes en ese encuentro ya finalizado (el reloj que aparece en esa fotografía marca las 11:13), la subió a sus redes y su equipo de prensa difundió sus declaraciones a través de los canales oficiales, dando por hecho que ella había presidido el encuentro del Platercam. Diaz Ayuso grabó también un video de apenas 20 segundos anunciando la suspensión de las clases hasta el miércoles e inició, desde la sede del 112, una ronda de entrevistas en radios y televisiones (de las que excluyó a la Cadena SER y a Telemadrid, por diferencias con la presentadora del programa informativo de los fines de semana de la televisión pública).