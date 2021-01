Hallan una nueva especie de ratón africano en el yacimiento paleontológico de Baza

Una excepcional colección de 170 dientes procedentes del yacimiento paleontológico Baza-1, adscritos al género de roedor extinto Paraethomys, ha servido para describir una nueva especie de ratón hasta ahora desconocida para la ciencia. La importancia de este yacimiento se ha puesto de manifiesto nuevamente en la prestigiosa revista Acta Palaeontologica Polonica. Los paleontólogos Pedro Piñero y Diego Verzi (Institut de Paleocologia Humana i Evolució Social, Tarragona; Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata, Argentina) han bautizado a esta especie como Paraethomys baeticus, en homenaje a la antigua provincia romana de Bética, territorio al que pertenecía la antigua ciudad de Basti (actual Baza).

Las distintas especies del género Paraethomys poblaron ambas orillas del Mediterráneo, con una significante diversidad tanto en el norte de África como en el sur de Europa y, especialmente, en la Península Ibérica. Los primeros representantes de este ratón llegaron a las costas ibéricas desde África cruzando el Mediterráneo hace unos 6,2 millones de años, durante el llamado Mesiniense, momento en el que se produjo la casi total desecación de la cuenca mediterránea. En este momento, las faunas del norte de África y de Europa tuvieron vía libre para cruzar ambos continentes y establecerse. En ese momento, las poblaciones europeas y africanas de la especie más antigua del género Paraethomys, Paraethomys meini, estaban en contacto, por lo que conformaban una sola especie.

Hace 5,2 millones de años, se abrió el estrecho de Gibraltar, inundándose nuevamente el mar Mediterráneo. Fue un momento en que pudieron verse las mayores cataratas conocidas de la "historia". Por ello, las poblaciones de Paraethomys de África y Europa quedaron separadas para siempre, de forma que experimentaron procesos evolutivos distintos. Es aquí donde entra en juego la nueva especie identificada en Baza, y es que una vez separado de sus ancestros africanos, Paraethomys meini evoluciona, dando lugar a Paraethomys baeticus, de mayor tamaño y con una dentición más compleja. Estos cambios evolutivos fueron probablemente una respuesta adaptativa a los enfriamientos climáticos y expansión de espacios herbáceos que tuvieron lugar al final del Plioceno inferior en nuestras latitudes. De esta forma, la nueva especie da origen a un linaje de ratones europeos que van aumentando su tamaño de forma gradual a lo largo del Plioceno, hasta que se extingue hace unos 3,4 millones de años debido al establecimiento del régimen climático mediterráneo de doble estacionalidad.

Aunque la población más numerosa y representativa de Paraethomys baeticus es la procedente del yacimiento de Baza 1, el artículo de investigación constata un amplio rango de distribución geográfica para esta especie en la Península Ibérica, con otras poblaciones en las cuencas de Granada, Guadix-Baza, Fortuna, Alcoy, Cabriel y Teruel.

YACIMIENTO BAZA-1

El yacimiento paleontológico Baza-1, en Granada, datado en unos 4,5 millones de años, ofrece uno de los registros paleontológicos más importantes de Europa. Los trabajos de recuperación y estudio de los fósiles, dirigidos por los investigadores Sergio Ros-Montoya, Javier Luengo y Bienvenido Martínez-Navarro, han constatado una gran riqueza y diversidad faunística única. Hasta el momento, se han identificado dos especies de elefantes primitivos (Mammut borsoni y Anancus arvernensis), rinocerontes, cerdos pequeños, bóvidos y cérvidos grandes y pequeños, caballos de tres pezuñas, y varias especies de carnívoros, a las que hay que sumar pequeños vertebrados, excepcionalmente abundantes en este yacimiento, ratas, ratones y hámsteres, así como jerbos, lirones, conejos, picas, desmanes, musarañas, erizos, peces, ranas, lagartos de cristal, lagartijas, cobras, culebrillas ciegas y tortugas, además de restos vegetales.

Referencia:

Piñero, P., & Verzi, D. H. (2020). A new early Pliocene murine rodent from the Iberian Peninsula and its biostratigraphic implications. Acta Palaeontologica Polonica, 65(4), 719-731.