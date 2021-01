Nacho Ramil, médico del Chuac: "La Navidad y la vacuna han puesto un velo en los ojos"

La progresión en los contagios de coronavirus en esta tercera ola hace prever a los expertos que la semana acabará rozando los 3.000 casos activos en el área sanitaria de A Coruña Cee, un número que califican de "altísimo". En cuanto a nuevos ingresos hospitalarios, calculan que lleguen de 160 a los 200 de aquí al 31 de enero.

No hay atisbo de freno, advierten los médicos, salvo que se limite "mucho" la interacción social y la asistencia a espacios reducidos. La curva no será doblegada si no se endurecen las restricciones, según advierten diferentes especialistas.

"La Navidad y la vacuna han puesto un velo en los ojos a parte de la sociedad", ha señalado en el programa Hoy por Hoy A Coruña el médico adjunto del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalarario Universitario, Nacho Ramil.

Ramil apela a la responsabilidad conjunta. La de la administración porque tiene que ser la que marque las normas y la de la población porque las tiene que cumplir a rajatabla. Las fiestas han supuesto un "efecto lanzadera" que han hecho que los contagios se hayan disparado.

El comité clínico que asesora a la Xunta se reúne esta tarde para evalurar el avance de la pandemia y qué medidas se pueden adoptar. Mañana comparecerá el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que en las últimas horas ha avanzado un endurecimiento de las importantes restricciones.