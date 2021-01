La luz, cada vez más cerca de la Cañada

La luz se acerca a la Cañada Real después de tres meses en los que alrededor de 4.000 personas han sobrevivido a la pandemia y a las inclemencias temporales sin suministro eléctrico. Los alcaldes de Madrid y Rivas solicitan un encuentro con la Delegación de gobierno y el Ejecutivo regional para abordar un plan que ponga fin a la situación de la zona.

El suministro eléctrico ha regresado a la Cañada Real de manera intermitente, según ha declarado este martes el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura. La empresa Naturgy, en colaboración con el consistorio, ha procedido al desmantelamiento de varios enganches que conectaban la red de la empresa con plantaciones de marihuana. Esos cultivos, según la compañía, son el principal motivo por el que, desde mediados de octubre, se produjo un apagón generalizado en la zona.

A pesar de las actuaciones, la Cañada Real no ha recuperado totalmente la red eléctrica debido a la cantidad de plantaciones que aún permanecen enganchadas a la corriente, según ha confirmado el Alcalde de Rivas. "Hemos encontrado nuevos terrenos donde se efectúan cultivos de marihuana y pronto acometeremos las desconexiones pertinentes. No obstante, es necesaria una plena colaboración entre administraciones para poner fin a esta situación: no solo a la falta de luz, sino al problema social de la Cañada", ha asegurado del Cura.

Esos problemas han propiciado que el Ayuntamiento de Madrid -dirigido por José Luis Martínez Almeida- y el de Rivas, hayan solicitado una reunión urgente con el Ejecutivo regional y la Delegación de Gobierno. Con ese encuentro, ambos municipios pretenden solucionar los problemas a corto plazo, pero también impulsar un plan de realojo para las familias de la Cañada, según señalan fuentes del consistorio de la capital.

Las administraciones locales reconocen que la hoja de ruta acordada pasa por una estrecha colaboración entre la empresa y las instituciones implicadas. El alcalde de Rivas ha asegurado que, para poner fin a la situación de la Cañada "hay que unir fuerzas para expulsar a los traficantes de la zona y, posteriormente, dar una salida digna a la población".

La propuesta llega tras el paso de la borrasca Filomena por la región y después de que el Ayuntamiento de Rivas requiriera -a través de un decreto- a la compañía energética Naturgy a actuar ante la gravedad de una "situación urgente y humanitaria".