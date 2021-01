El Real Murcia cierra una intermitente primera vuelta a la espera de refuerzos

El Real Murcia ha rozado la ansiada tercera plaza al término de la primera vuelta. Una posición que más que efectiva, es psicológica por todo lo que conlleva: mantener la tercera categoría del fútbol español y soñar con dar la campanada. Con la cuarta, en cambio, te da opción a esa Primera RFEF (Segunda B Pro) o a caer a la Segunda RFEF (actual Tercera División).

Han sido 14 los puntos conseguidos por Adrián Hernández y su batallón. Un 51,85% de los puntos en juego que no sirve sobre el papel y que hay que mejorar en la segunda vuelta de esta primera fase de la competición que se puede definir como intermitente. Nunca han repetido resultado y jornada tras jornada han repetido el mantra de una de cal y otra de arena.

Si entramos al detalle, Edu Luna es único que lo ha jugado todo: todos los partidos y todos los minutos de la primera ronda. El único que podía igualar esas cifras era Tanis Marcellán que la pasada semana abandonó el Real Murcia.

También ha jugado los nueve partidos como titular Rafa Chumbi, que ante El Ejido marcó su quinto gol de la temporada, el primero lejos del Enrique Roca de Murcia en dos campañas. Cinco goles con los que el Murcia ha sumado los mismos puntos.

En la tabla de goleadores del equipo está el de Águilas seguido por Toril, que ya ha cumplido sus dos partidos de sanción, con tres goles y tres puntos, además de dos asistencias, mismas que David Segura. Aunque los goles que más valen son los dos de Víctor Curto, que han supuesto cuatro puntos.

Las sorpresas de la temporada

La primera de las sorpresas de esta 2020/2021 ha sido el gran rendimiento de la delantera pimentonera. Las dudas iniciales se despejaron pronto y el Real Murcia es el equipo, junto con el Linares, más goleador de todo el Grupo IV. Contando los dos subgrupos. Aunque, de los que están arriba, también es de los más goleados, solo por debajo del San Fernando, cuatro en el subgrupo A.

También ha sido una sorpresa el centro de la defensa pero por nombres propios. Luna se ha ganado el puesto. Pero es que Miguel Muñoz también. El zaguero madrileño, segunda incorporación en el mercado estival, comenzó jugando por necesidad y ahora está por delante de Antonio López en la pizarra de Adrián Hernández.

En el centro del campo, Youness y Abenza han validado las esperanzas que había con ellos. La sorpresa negativa ha sido Yeray González, que ha jugado más de 500 minutos en liga pero no ha estado a la altura de su categoría.

Los refuerzos, en camino

A la salida de Tanis Marcellán hay que añadir las que se producirán en las próximas fechas que son las de Junior Martínez, que no ha tenido hueco en el equipo, y la de Pablo Haro. En la portería, muchos nombres han salido a la palestra.

El primero de ellos y que parecía que más probabilidades tenía, Miquel Parera, no está cerca del Murcia. Hasta que el Mallorca no encuentre otro portero de garantías no soltará al canterano que pidió públicamente salir del club, cuestión que le aleja de Nueva Condomina. Además, Adrián Hernández pidió un guardameta con minutos y Parera no cumple el requisito.

Para el carril diestro, además de Adán Gurdiel, que todavía tiene que desligarse del UCAM Murcia CF y no está claro ni cuándo ni cómo podrá realizarse, también está en la lista de posibles un lateral con llegada conocido en la Región: Emilio Iglesias. El del Lorca Deportiva está en la agenda de varios clubes de Segunda B y, aunque en la Ciudad del Sol no quieren dejarlo salir, si el interés grana aumenta habría mecanismos para que la operación se realizara.

Y aunque la idea era avanzar los fichajes lo antes posible por las exigencias del calendario y por acortar al máximo los tiempos de adaptación de los refuerzos, la realidad es que todavía no ha llegado ninguna de las tres o cuatro incorporaciones que deben darse para cerrar la plantilla con la que el Real Murcia tiene que jugarse el futuro del club.