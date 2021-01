De la Barrera: "Vengo a fuego; a por todas"

El Deportivo ya se ha puesto bajo la batuta de su nuevo jefe. Rubén de la Barrera ha tomado este miércoles las riendas del equipo con el objetivo de ascender al Deportivo a la Segunda División. En su presentación, el entrenador coruñés ha recordado que su gusto por el fútbol ofensivo es evidente y que pretende un Dépor muy ambicioso para ganar cada fin de semana: "soy de ese palo. Lo bueno que me ha ocurrido en la vida ha sido por ir a fuego, y a fuego estoy aquí", señala el míster. Rubén de la Barrera ve la necesidad de dar al equipo recurdos "para ganar todos los partidos desde el ser dominador, protgonista y mejor dle rival. Crear el máximo número de ocasiones de gol y conceder nada", aseguró tajante.

De la Barrera ve similitudes con la "Cultu"

En su primer entreno, el preparador herculino destacó que veía paralelismos con la Cultural Leonesa que dirigió con éxito en su camino a Segunda. "HOy hubo algo que lo relaciono mucho con el primer momento allí. Es un ligero olor que te conecta algo muy chulo. Y hoy he sentido eso. Y ojalá sea. Yo no me paro, he sentido cosas muy chulas y vamos a convencer a esta gente para que me sigan", avanzó durante su presentación.

Rubén de la Barrera, que llega acompañado del gallego 'Secho' como segundo técnico y de Julio Hernando como preparador físico, completó su primera sesión de trabajo y debutará ante el Salamanca el domingo en el mítico Helmántico. Para ese partido no podrá contar con el lesionado Keko Gontán ni con Bóveda ni con Héctor Hernández. Son duda muchos futbolistas, con problemas físicos entre los que están jugadores fundamentales como Diego Rolan. Por lo tanto, cortar las lesiones musuclares y poner en forma al grupo es una prioridad para el nuevo cuerpo técnico.

El entrenador pidió además unión de la familia blanquiazul para lograr enderezar el rumbo. "Pediría que nos juntemos, que nos hagamos muy muy fuertes porque estoy convencido de que vamos a vivir muchas cosas bonitas. De eso dependerán muchas ocasiones lo que vamos a obtener. Aquí somos del Depor a muerte y vamos con el Depor a muerte", solicitó.

Fernando Vidal, triste tras despedir a Vázquez

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal aseguró estar viviendo unos días muy complicados por el despido de Vázquez. Para el presidente, no fue una decisión sencilla porque considera al entrenador un amigo personal. "El sentimiento que tenemos todos en el consejo hacia Fernando era muy grande. Es algo que nos ha afectado mucho pero tenemos que mirar para adelan te y mirar en el bien común y entendemos que la mejor decisión era dar un cambio de timón", afirmó el mandatario.

Sobre la plantilla y el mercado de fichajes, el presidente recalcó que es díficil mejorar al equipo actual por cuestión de calidad, de falta de dinero y de ausencia de fichas libres. "La ilusión que tenemos es mantener este grupo. Lo más probable es que no haya altas. Mejorar esta plantilla sería complicado", destacó Vidal.