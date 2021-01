Piden prorrogar la prisión provisonal para el marido de Romina Celeste

La Fiscalía y las acusaciónes particulares y populares han solicitado este miércoles que se prorrogue la prisión provisional para Raúl Díaz Cachón, marido de la joven paraguaya Romina Celeste y sospechoso de matar a su esposa, el 1 de enero de 2019 en la vivienda familiar de la urbanización "El Palmeral" de Costa Teguise, y profanar su cadáver en el intento de hacerlo desaparecer.

El Juzgado de Instrucción Nº1 de Arrecife ha acogido la vista en la que tanto el ministerio Fiscal como la acusación popular y la particular, ejercida por la familia de Romina, han solicitado la ampliación de la permanencia en la cárcel del acusado, hasta que se celebre el juicio por este caso, pocos días antes de que el próximo 16 de enero se cumpla su entrada en prisión, tal y como ordena la Ley que debe hacerse.

Emilia Zaballos, abogada de la acusación particular y presidenta de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, ha recordado que sobre Raúl Díaz planea la acusación de cinco delitos como son dos delitos de lesiones, denuncia falsa, maltrato en el entorno familiar, homicidio o asesinato, "cada vez para nosotros está más claro que es asesinato" y la profanación de cadáver. "Estamos hablando de delitos muy serios y además la brutalidad y la situación tan dantesca en la que este hombre procede a hacer desaparecer el cuerpo de Romina" ha añadido Zaballos.

La abogada asegura que han solicitado la prórroga, además de porque considera que existe riesgo de fuga y no se podría celebrar el juicio, por la posibilidad de que incurriera en una ocultación o alteración e incluso destrucción de alguna prueba "de Romina solo ha aparecido un trocito de pulmón pero él cuenta otro tipo de cosas como que hizo desaparecer las piernas, que no llegaron realmente a incinerarse en la barbacoa, poniéndolas en una rejilla y tirándolas en una zona concreta y podríamos pensar que la parte material del cuerpo se podría haber destruido pero la rejilla al menos estaría allí y podría destruir las pruebas".

La defensa de Raúl Díaz ha argumentado en contra de la prórroga de la prisión provisional, además de que no existe riesgo de fuga y de que colabora con la justicia entre otras cosas, una situación de discapacidad de su madre y su hermana y la necesidad de que éstas sean atendidas por el sospechoso.

Sin embargo, Emilia Zaballos se ha mostrado sorprendida ya que asegura que "es del todo descabellado porque no se ha ocupado nunca y no tiene sentido, la madre además tiene al padre para que le cuide y es una unidad familiar perfectamente constituida y no tiene nada que ver con él ni lo necesitan y respecto a la hermana, exactamente lo mismo".

Otro de los argumentos de la defensa han consistido en una demanda de ejecución alegando que las hijas de Raúl no quieren ir a la cárcel a ver a su padre, ante lo que Zaballos aclara que primero tiene que haber una resolución judicial pero sobre todo pruebas psicosociales "de si para las hijas es conveniente mantener una relación y si eso les afecta psicológicamente o no y además lo que resuelva para que tengan contacto, que va a ser mínimo, lo podría hacer tanto si saliera como si está en prisión que es donde debe estar".

Se espera que la decisión sobre la prórroga o no de la prisión provisional se conoza esta misma semana, no así la fecha del juicico contr Raúl Díaz a pesar de que la instrucción está prácticamente finalizada.