La indignación de una enfermera obligada a cambiar las Urgencias de La Paz por el Zendal en plena tercera ola

María (nombre falso) es enfermera y, como tantas otras profesionales de la sanidad madrileña, en cuanto detectó la gravedad de la COVID-19 se ofreció para trabajar donde más falta hacía. El 17 de marzo empezó en el servicio de Urgencias del Hospital La Paz y, desde entonces, no ha parado. Al principio, encadenando contratos de 15 días. Luego, de mes en mes. El más largo, de seis meses.

Pero este viernes, tras una dura semana de trabajo en la que el repunte de contagios ha llegado a colapsar las Urgencias de La Paz, ha recibido una llamada inesperada: la Consejería de Sanidad le obliga a incorporarse al Hospital Zendal mañana sábado a las 8:00. Sus jefes directos han intentado frenar el traslado para retener a una profesional experimentada —ya lleva tres olas de COVID en primera línea—, pero las órdenes vienen de arriba y no ha habido manera.

"La gestión del hospital me comunica que reciben de la Comunidad de Madrid una lista con nombres, pero no saben ni en qué servicio estás ni el tiempo que llevas trabajando en él", explica indignada por teléfono.

"Solidaridad no me falta"

María reconoce que la orden de traslado es legal, pero lamenta el maltrato que siguen recibiendo los profesionales sanitarios: "Me propuse para trabajar durante la primera ola y alargué mi turno con Filomena. Solidaridad no me falta, creo".

La enfermera madrileña critica que, ante las dificultades para contratar profesionales para el Zendal, los gestores de la sanidad madrileña hayan optado por traslados forzosos que luego cubren, según cuenta, con nuevas contrataciones. Un modus operandi que vacía de personal experimentado a servicios como el de Urgencias de La Paz, y especialmente ahora, en plena tercera ola.

"Formarse en un servicio especializado y conocer las dinámicas de trabajo es duro y lleva tiempo. Ahora mismo supone una doble carga: para los compañeros que enseñan y para los que entran nuevos, que tienen que esforzarse el doble".

Un hospital con "mala fama"

Según cuenta María, además, solo se está trasladando al Hospital Zendal a pacientes independientes en la movilidad que acceden voluntariamente al cambio. "La mayoría lo rechaza porque tiene mala fama", explica.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el departamento de Comunicación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer su versión. Sus responsables aseguran que en el Hospital Zendal ya trabajan 816 profesionales, de los que 663 son sanitarios, pero evitan comentar el caso de esta enfermera por falta de detalles concretos sobre la situación.

Sí detallan, sin embargo, que el Hospital Zendal se está utilizando "para liberar a la resto", precisamente, por lo que se trasladan a pacientes con COVID y también al personal de refuerzo.