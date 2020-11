Quién fue Isabel Zendal y por qué se la considera una de las enfermeras más importantes de la historia

Para muchos sigue siendo una desconocida, pero el nombre de Isabel Zendal ha empezado a sonar en las últimas semanas porque la Comunidad de Madrid ha decidido llamar así al "hospital de pandemias" que tiene previsto inaugurar en los próximos días. Pero, ¿quién fue y por qué ha pasado a la historia?

Nacida en 1771, Isabel Zendal se la considera una de las enfermeras más destacadas de siempre por su papel clave en la Real Expedición Filantrópica que zarpó del puerto de A Coruña en 1803 con el objetivo de frenar el avance de una de las enfermedades más mortíferas de todos los tiempos: la viruela.

En esa época no había neveras de ultracongelación ni tampoco aviones, así que su labor consistió en cuidar al grupo de 22 niños de entre 3 y 7 años que se utilizaron como portadores de la vacuna. La tecnología más avanzada de la época consistía en ir pasando de unos a otros el suero que sus cuerpos producían después de que se les inoculase virus atenuado en una escarificación de su piel.

"Fue la primera mujer que participó en una expedición humanitaria internacional", explica Carmen Sellán, enfermera y profesora de Historia y Fundamentos del Cuidado en la Universidad Autónoma de Madrid. "El reconocimiento partió de la OMS y en México es una figura muy relevante, pero en España aún no se le ha hecho justicia. La gente solo conoce a Balmis [el científico y médico de la corte de Carlos IV que encabezó la Real Expedición]".

A Amalia Conceiro, profesora de Historia de la Enfermería en Escuela Universitaria de Enfermería de A Coruña, tampoco se le ocurre ninguna otra enfermera española con tanta relevancia histórica como Zendal. “No recibió formación, pero tuvo que cuidar de su madre y, gracias a las experiencias que fue acumulando en el Hospital de Caridad, llegó a las mismas conclusiones que Florence Nightingale —la madre de la enfermería moderna—, solo que por intuición y un siglo antes”, asegura.

Pasar a la historia de otra manera

Huérfana de madre desde muy joven, Zendal había nacido en Santa Mariña de Parada, una pequeña aldea gallega, y hasta que se enroló en la llamada Expedición Balmis dirigió la Casa de Expósitos (orfanato) de A Coruña.

Las recientes investigaciones del periodista Antonio López Mariño han permitido conocer algunos detalles más de su vida, como el hecho de que fue madre soltera o que su hijo fue uno de los 22 niños que participaron en ese viaje. Todos ellos, además, sobrevivieron a la aventura.

"Si no hubiese sido madre soltera y ni hubiese nacido en una familia tan pobre, su historia estaría mucho más ilustrada", afirma en un documental biográfico producido por EnfemreríaTV. "Zendal no mató a nadie, como María Pita o Agustina de Aragón, que acabaron con miles de ingleses o franceses. ¡Al revés! Pero en los libros de Historia la filantropía no pesa tanto como las hazañas bélicas".

Más vale tarde que nunca

En los últimos años, de todas formas, la figura de Zendal ha inspirado un libro —A flor de piel, de Javier Moro—, una película —22 ángeles, dirigida por Miguel Bardem y protagonizada por María Castro— y también un cómic —Nuevo Mundo. Isabel Zendal en la expedición de la vacuna, de El primo Ramón—, que sí han contribuido a divulgar tanto su figura como la importancia de su labor. En Coruña, además, cuenta con una calle en la parte vieja de la ciudad. Una excepción que confirma la regla porque, como señala Amalia Conceiro, las enfermeras suelen ser "invisibles".

Tras su escala en Puerto Rico, la Real Expedición Filantrópica llegó a Venezuela, Colombia y Filipinas, haciendo posible la vacunación de medio millón de personas y, sobre todo, afianzando un método de transmisión de la vacuna que permitió inmunizar a muchos millones más. Zendal se instaló en México y nunca regresó a España, pero dos siglos después, parece que se le empieza a hacer justicia.