Suspendidos de militancia los tres alcaldes socialistas que se vacunaron de covid

El PSPV ha abierto un expediente informativo, que comporta la suspensión de militancia, a Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, Ximo Coll, alcalde de El Verger, y Fran López, primer edil de Rafelbunyol, por vacunarse de coronavirus pese a no estar entre los grupos de riesgo. La dirección socialista ha tomado esta decisión por la "gravedad" que supone este comportamiento y para no empañar el proceso de vacunación.

Aunque Fran López sí que pidió perdón desde el primer momento y reconoció el error, Carolina Vives y Ximo Coll decidieron no pedir disculpas hasta más de un día después de que se hiciera público el suceso. Además del expediente informativo de su partido, los tres ediles se enfrentan a una investigación de la Conselleria de Sanidad, que tendrá que determinar por qué se eligió a ellos para la vacunación, y a otra de la Conselleria de Políticas Inclusivas, ya que a las residencias no pueden acceder personas no autorizadas.

Una decisión "desacertada" según el PSPV

El partido lamenta en un comunicado la decisión "desacertada" de los munícipes del Verger, Els Poblets y Rafelbunyol que "no puede empañar el gran trabajo que están haciendo tanto sanitarios como responsables públicos en la gestión de la crisis sanitaria, social y económica".

Desde el partido se ha remarcado que "en una situación tan complicada como la actual", en la que tanto los sanitarios, como las fuerzas de seguridad y toda la ciudadanía en general está haciendo grandes esfuerzos para superar esta pandemia, la acción de los responsables públicos "debe ser más ejemplarizante si cabe". El PSPV recuerda que la decisión de aceptar vacunas no "responde a los criterios de responsabilidad que se le exige a un cargo público" en un momento en el que, además, los recursos sanitarios son muy limitados. Por tanto, el partido ha tomado la decisión de iniciar un expediente disciplinario y suspenderles cautelarmente de militancia hasta analizar lo sucedido.

En cualquier caso, la formación socialista ha indicado que se trata "de casos puntuales" que no pueden empañar la labor que están realizando alcaldes, alcaldesas, concejales y tantos cargos públicos que están respondiendo de forma ejemplar a la responsabilidad política que les encomendó la ciudadanía en las urnas. A ellos así como a todos los trabajadores de la Sanidad, servicios públicos y esenciales, el partido ha reiterado su agradecimiento y reconocimiento por su esfuerzo en los últimos meses.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ha reprendido este sábado a estos alcaldes por saltarse el orden de vacunación y ha recordado la necesidad de todos los cargos públicos de dar ejemplo ante la gravedad de la situación sanitaria. El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró por su parte que son conductas "irregulares" pero "minoritarias".