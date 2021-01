De la Serna: "Hay que salir a buscar empresas y ofrecerlas buenas condiciones"

En el mes de diciembre compartíamos con los oyentes de la SER los movimientos que el Ayuntamiento estaba tratando de llevar a cabo para cambiar hojas de ruta, planificar y reactivar la economía y el empleo de Aranda, dotándole de toda la importancia que merece a su rama correspondiente, como es la concejalía de Promoción. La iniciativa del consistorio pretende que haya una figura que se encargue exclusivamente de observar lo que la ciudad posee y cuidarlo, y que a la par busque oportunidades para empresas que quieran establecerse en Aranda, o a través de una delegación. Pero, ¿es realmente todo esto posible? Es lo que precisamente hemos tratado de conocer de la mano de la experiencia, de alguien que a su manera ya intentó de impulsarlo, y lo hizo. Cuatro años en los que llegaron empresas muy notables. Es decir, del 2003 al 2007. Y del concejal de aquel momento, Sebastián de la Serna.

"En esos años decidimos viajar mucho. Lo primero que teníamos en mente es que Aranda tenía y tiene condiciones de sobra para ampliar su vida industrial y económica. Como bien reza ahora la publicidad, es el centro del norte. Pero también es cierto que el olvido de las instituciones nos ha hecho mucho daño, como el abandono del ferrocarril, que es imprescindible que funcione. El desdoble de la 122... Es lamentable. En 2009 el delegado del Gobierno dijo que en ese año estaría acabada, y aún no sabemos si estará para el 2030. Me encantó escuchar al decano del Colegio de Economistas de Burgos hablando el otro día", especifica.

"Tenemos un polígono industrial viejo que funciona perfectamente, tenemos el nuevo, que se mira desde otras ciudades como ejemplo por lo bien que se mira y el futuro que tiene... El buen paño y el mal paño hay que salir y venderlo. Eso es lo que hicimos. Hay que venderlo en Madrid, Barcelona, Valencia, Santander, Bilbao... En todas partes éramos escuchados. En Barcelona tuvimos 32 periodistas, en Madrid 60. Estaba muy bien preparado. Teníamos dos factores imprescindibles, la Fundación Michelin que trajo mucho, y que tenía medios, y luego nosotros contratamos a alguien que no salía en la prensa pero que hacía un gran trabajo, Cristóbal. Se criticó mucho que le contratáramos fuera de las infraestructuras municipales, pero era una persona fundamental. Hay que escuchar a los técnicos, yo preguntaba a la gente de fuera. Hay gente muy valiosa en la oficina de Promoción", asevera, destacando que "en el Ayuntamiento hay gente muy valiosa pero no se le pone en el lugar en el que puede brillar".

"Salir a buscar es fundamental, y si queremos que vengan empresas hay que ofrecer condiciones inmejorables para que apuesten por nosotros. A nosotros nos llevaron al juzgado por prevaricación porque vendíamos las parcelas muy baratas a las empresas que ahora tienen 800 empleados en el Prado Marina. Es que esa es la única forma de que venga una empresa respetable y con futuro. Hay que dar mejores condiciones, pero no tiene que venir él a pedírtelo, tienes que ir tú a buscarle", recuerda.

"No puede ser que no haya concejales liberados, eso es un absurdo en una ciudad de las dimensiones de Aranda. Que cobre igual el de la oposición que el que gobierno. Yo estaba jubilado y dedicaba 24 horas. El otro día por ejemplo entrevistaste a Jorge Bermejo, te quedas bobo escuchándole... ¿Tú consideras que este señor por ejemplo dejaría parte de su negocio para cobrar 900 euros? No, si queremos convercele habrá que darle posibilidades. Cuando en 2005 yo ofrecí al PSOE cambiar el sistema y que hubiera tres concejales liberados, lo pensaron y dijeron que no", asegura.

"Creo que la concejala de promoción tiene actitudes, pero puede que no tiempo. Y eso no puede ser. Hay que estar todos los días fuera para poder vender. Y si sacas una de cada cien visitas, es un éxito. Y hay que creer. Aranda tiene todas las posibilidades para atraer empresas porque el tejido industrial secundario es grande y muy preparado. Pero también hay que luchar por las infraestructuras, porque no puede ser que se rían de nosotros así", sentencia.

La conversación al completo con Sebastián puede reproducirse en la parte superior de esta información.