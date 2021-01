Comercio no esencial y hostelería cerrados en pueblos de más de 3.000 habitantes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura celebrado este miércoles ha endurecido, más si cabe, las medidas de restricción de la población en la región. Al cierre de los comercios no esenciales y la hostelería en las poblaciones de 5.000 habitantes, que se prorroga otros 14 días aunque se revisará el próximo miércoles, se suma el cierre de esos comercios y hostelería en municipios de más de 3.000 habitantes.

Unas medidas que el consejero de Sanidad y vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha manifestado sobre la evolución de la pandemia que se ha conseguido reducir "al 50% la incidencia 7 días" y las medidas tomadas “están empezando a dar resultados”.

Así lo indican las 564.000 pruebas ya realizadas en la región, aunque la tasa de positividad en supera "por poco el 18%" y ayer se hicieron "5.718 pruebas diagnósticas", aunque otros días "se han hecho más de 8.000" y sólo en el mes de enero (20 días) se han hecho "108.248" pruebas de COVID-19, lo que supone una tasa de pruebas realizadas por cada 100.000 habitantes superior a la media de España.

Por ello, aunque las medidas "han sido muy duras" comienzan a dar "resultados poblaciones en la mayoría de las poblaciones" donde se adoptaron hace 14 días como es “Badajoz, Cáceres, Coria, Olivenza, Calamonte, Castuera o Acehuchal" entre otras, y la incidencia de contagios a 7 días “está por debajo del 50% que la incidencia a 14 días” pero "lamentablemente no es suficiente".

Eso es lo que lleva a prorrogar el confinamiento perimetral de los municipios y a prolongar y ampliar el cierre de los establecimientos. Sobre las protestas de comerciantes y hosteleros el consejero ha asegurado que se pone a disposición del sector para ver la manera de conseguir la "subsistencia del sector".

Según Vergeles la única manera de reducir los contagios es "reducir la movilidad para reducir la incidencia" y de esta manera proteger al sistema sanitario porque se siguen produciendo "tumores, infartos, ictus, intervenciones quirúrgicas que se deben realizar de forma rápida y urgente" y se debe proteger el sistema “para atender a los pacientes con COVID y sin COVID” pero con patologías en las que su gravedad "depende del tiempo en el que se trate". Vergeles pide responsabilidad y que "nadie controlar lo que pasa dentro de las casas salvo los que están dentro de las casas" al igual que “nadie puede controlar lo que pasa en un camino rural salvo los que están en el camino rural”.

Por ello ha apelado en varios momentos a la responsabilidad de los ciudadanos a que “salgan de casa lo mínimo imprescindible”, por ello, también se van a reducir los eventos deportivos o culturales que se puedan producir en la región. Entre esos eventos específicamente quedan suspendidas las elecciones a la Federación Extremeña de Fútbol previstas para el 21 de enero de 2021.

Vacunación

Sobre la vacunación, Vergeles, anuncia que se recibirán entre 9.700 y 11.000 dosis semanales. Lo que supone asegurar la segunda dosis en las residencias y anuncia que "vamos a ser muy estrictos con las vacunaciones y el protocolo de vacunaciones".

El consejero ha criticado que se trate de hacer que "la vacunación no puede ser una mala noticia" y que este proceso se ha ido convirtiendo en un "indeseable ranking y ahora por intentar cazar a alguien que, ellos crean, que no debe vacunarse". El consejero defiende a los equipos de vacunación y que se ciñen al "plan" previsto.

De la misma manera se está a la espera de conocer cuales es la decisión del comité de vacunación del Ministerio de Sanidad sobre los siguientes grupos de sanitarios que podrían ser los denominados “otros sanitarios” como odontólogos, fisioterapeutas o las personas mayores de 80 años, pero “sin cerrar” estos extremos.

Vergeles pide tranquilidad a la ciudadanía ya que "todos los grupos vulnerables estarán vacunados antes del verano" y el "70% de la población en el verano" ya que no es una única campaña de vacunación, sino que "son varias concatenadas" y no exentas de dificultad.

Sobre la polémica de la vacunación de la concejal socialista de Plasencia, Soraya Cobos, además directora del Centro Sociosanitario de Plasencia asegura que "se está siendo absolutamente estricto en la vacunación" y al pedir que "se acelerará la vacunación se han comenzado a entremezclar grupos 1 y 2" y que los equipos de vacunación "piden la tarjeta sanitaria no la tarjeta de afiliación".

El consejero no entiende que no se pueda vacunar a "la directora de un centro" y ha reconocido que "siento miedo" cuando alguien “se le pasa por la cabeza” que se pueda "pedir el carnet" a la hora de poner las vacunas e incluso ha ironizado con que "menos mal que estamos los que estamos" porque en el caso de estar aquellos que lo critican “lo mismo lo hacían”. De la misma manera, ha recordado que los mismos que hoy piden el cese y la dimisión de la concejal socialista son los mismos que “desde la tribuna de la Asamblea de Extremadura” pidieron que "me vacunara yo y se vacunara el presidente Vara".

Sobre el que se ha aprovechado la vacunación en residencias para con las dosis sobrantes vacunar a personal sanitario o asistencial el consejero ha reconocido que se trata de una práctica común “en toda la comunidad autónoma” porque “hay residencias muy pequeñitas” y donde el número de residentes y de trabajadores no coincide “con el número de dosis que se pueden sacar de los viales”.

Por tanto, la decisión era vacunar a este personal “o tirar dosis” y que ha habido muchos profesionales que se han podido vacunar por ese motivo.

Sobre que se tardarán más de 12 horas en que en dicho centro sociosanitario de Plasencia en solucionar una avería que dejó el pasado lunes a los usuarios residenciales y pacientes hospitalarios sin luz, calefacción o agua caliente el consejero considera que no es responsabilidad de la directora, ya que no fue ella “a romper” el sistema eléctrico.