La madre de una dependiente murciana llama a la SER: "Es indignante, mi hija está sin vacunar"

La ola de indignación que ha causado la noticia de la vacunación de Villegas y 400 personas de la Consejería de Sanidad sigue creciendo. Esta mañana, tras escuchar por la radio al consejero defiendo su comportamiento y asegurando que no dimite, una oyente de la SER ha llamado a Radio Murcia para contarnos su caso y el de su hija.

Se trata de una madre, Guadalupe, de Torreagüera (Murcia) miembro de la asociación ASTRAPACE (Asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y patologías afines) que está "absolutamente indignada" porque su hija todavía no ha recibido la vacuna.

Su hija tiene tercer grado de minusvalía con parálisis cerebral. Tiene 29 años y está calificada como gran dependiente en grado 3. Desde hace tiempo recibe tratamiento de fisioterapia para mejorarle la movilidad pero desde el pasado 13 de Marzo -tras el estado de alarma- no puede salir de casa. "Lleva desde el 13 de marzo sin salir de casa. Su centro está funcionando esporádicamente pero no la he llevado porque he tenido mucho miedo a que se contagie", explicaba después en Hora 14.

"Estamos esperando la vacuna como agua de mayo para que pueda salir de nuevo y recuperar un poco el ritmo normal de tratamiento que le permita moverse un poco y tener algo de vida", dice, "y lo que ha pasado es incalificable.

De hecho, nos ha contado que lleva semanas llamando al servicio murciano de salud, al centro de salud de Beniaján (Murcia) para saber cuando le llega el turno pero "nadie le dice nada". Según ha detallado en Hora 14, "están esperando indicaciones de Sanidad". Guadalupe critica que tanto el consejero como el resto de personas de su equipo que trabaja en oficinas se hayan vacunado ya: "Cuando les toque, que les toque, pero no ahora".

Consultado el Gobierno Regional sobre este caso, nos señalan que una persona con grado de dependencia 3 está en el grupo cuarto de vacunación en la que hay que acudir a los domicilios y "como ya se ha explicado, la vacuna de Pfizer no se puede llevar a domicilios".

Según esta misma fuente, la asociación ATRAPACE ya ha comunicado que las personas dependientes a su cargo ya se han vacunado aunque se refiere a las personas que están en pisos tutelados de la asociación.