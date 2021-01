"Estoy atrapado en el quinto piso": el vídeo de un cura desde la casa donde se produjo la explosión en Madrid

Poco antes de las tres de la tarde de este miércoles, una fuerte explosión sacudía el centro de Madrid. Ocurrió mientras se reparaba una caldera en un edificio que pertenece a la Parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, donde se encontraban los salones y la vivienda de varios sacerdotes. Uno de ellos era Matías y contaba en primera persona lo que había sucedido: "Acaba de estallar nuestra casa por la tubería del gas y estoy atrapado en el quinto piso. Hay un incendio, no puedo bajar. Para que vengais a por mí, no sé si me van a poder rescatar de aquí", relata al tiempo que enseña el estado ruinoso en el que ha quedado la casa.

Al menos cuatro personas murieron como consecuencia de la explosión: un hombre de 85 años que transitaba por la calle en el momento de la deflagración, otro que también pasaba por la vía urbana, el técnico de calderas y un sacerdote que fue trasladado al Hospital La Paz por las heridas sufridas y que ha fallecido esta madrugada. Otras diez personas también presentaron heridas de diversa consideración.

El edificio donde se produjo la explosión está justo al lado de una residencia de ancianos y un colegio. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas en ninguno de los dos centros. Las personas mayores fueron evacuadas a los edificios y establecimientos aledaños muy pronto y los niños, que deberían estar a esa hora en el patio del colegio que se llenó de escombros, no habían salido ese día al recreo por el hielo y la nieve del temporal Filomena que todavía cubren el suelo de las instalaciones.

Los bomberos han permanecido toda la noche en la zona del edificio de forma preventiva y a primera hora de la mañana se han reanudado las labores de desescombro y saneamiento. Muchos edificios de los alrededores también resultaron dañados por la onda expansiva. Todavía no se ha tomado la decisión de si se va a demoler el inmueble siniestrado pero de momento sí se van a echar abajo las plantas superiores del edificio y se trabaja para desescombrar la zona para que se pueda recuperar la normalidad lo antes posible.

FOTOGALERÍA | Las imágenes de la grave explosión en un edificio de la calle Toledo de Madrid / .

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reconocía este miércoles que están siendo "tiempos difíciles" con "todo tipo de adversidades y dramas", pero ha trasladó un "mensaje de confianza por el futuro de la ciudad" tras lo que "podría haber sido una tragedia gigantesca".

Los niños del colegio La Salle no volverán esta semana a las aulas: "Retomaremos online de nuevo. No sabemos nada del edificio, no hemos podido acceder al centro y mañana probablemente pasen técnicos del ayuntamiento para ver cómo va", contaba este jueves por la noche la directora del centro, Visitación Salazar, en Hora 25.