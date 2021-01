Enfermeras del Zendal recibieron indicaciones para controlar a los pacientes tras 'los guisantes con moho'

El el Hospital Zendal, descrito por Isabel Díaz Ayuso como "uno de los mejores del mundo", está siendo objeto de duras críticas por parte de sus trabajadores. Los testimonios de las enfermeras consultadas por la Cadena SER no dejan lugar a dudas: baños sucios, falta de material, problemas con la calefacción, personal poco experimentado... “La calidad asistencial deja mucho que desear. Faltan protocolos, procedimientos, conocimientos, organización y personas al mando que hayan organizado todo esto”, explica una de esas profesionales.

Pero en los últimos días también han sido los propios pacientes quienes han denunciado, a través de las redes sociales, los problemas que están sufriendo durante su estancia en el Hospital Zendal.

La semana pasada, por ejemplo, se hizo viral el vídeo de un paciente al que le habían dejado sobre la mesa un plato con guisantes llenos de moho. En el vídeo, difundido por la esposa del hombre hospitalizado, se perciben sus dificultades para respirar y se reconoce a la perfección la estética del hospital de pandemias.

Moho vacuna anti covid: En hospital isabel #zendal moho en la comida para pacientes covid y cucharas de cafe para comer carne. Asi cuidan @SaludMadrid @ComunidadMadrid a nuestros emfermos #ComeMohoContraCovidZendal pic.twitter.com/xPxIFrbYS5 — Tati DenAl (@Tati_Denal) January 15, 2021

Otra paciente que llevaba 10 días ingresada, Carmen Jiménez, grabó un vídeo el pasado 15 de enero denunciando, entre otras cosas, que habían pasado seis horas sin luz y que llevaban varios días sin servicio de limpieza. "Esto no es un hospital. No se le puede llamar hospital", asegura en la grabación.

Hola! Soy Carmen Jiménez, una paciente d la estructura esta del Zendal:



"..vino una responsable a hablar conmigo, diciéndome q tal vez me había excedido, y q si podía parar esto.."



"Esto no es un hospital.., esto es una estructura.."



"Quiero dejar claro lo q ha sucedido aquí." pic.twitter.com/QjUTaNnuDS — Joaquín Villena (@JoaquinVillenaG) January 15, 2021

En el vídeo, la paciente agradece el esfuerzo de los sanitarios, pero critica que los responsables del centro han hecho todo lo posible por evitar que presentase una queja: "Durante tres días he pedido una reclamación por escrito que nadie me ha traído. Finalmente le la trajeron ayer. Vino una responsable a hablar conmigo, diciéndome que tal vez me había excedido y que si podía parar esto".

La respuesta que describe esta paciente coincide con las indicaciones de censura que, tras la aparición del vídeo de los guisantes, recibió el personal del Zendal, tal y como señala una de las enfermeras consultadas por la SER, y que prefiere no revelar su identidad por miedo a represalias: "Las supervisoras le pidieron al personal que fueron vigilantes y que controlaran que estas cosas no pasaran".

Preguntada por este asunto, una portavoz del Hospital Zendal ha negado la mayor: "La acusación de esta enfermera es una mentira más. Hay que recordar que en los centros hospitalarios está prohibido sacar fotos y vídeos del interior y de pacientes sin un permiso previo, y hay pacientes que han trasladado su malestar".