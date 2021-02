El expresidente del Deportivo, Fernando Vidal, se despide del vestuario

Tras coordinar con la propiedad la hora adecuada, el ex consejo del Deportivo se despidió de la plantilla, cuerpo técnico y empleados del club en la ciudad deportiva de Abegondo. Desde las 10:30 de la mañana, se pasaron por los campos de entrenamiento Fernando Vidal, Ricardo González, José Luis Queijeiro y el ex asesor Juan Carlos Rodríguez Cebrián. Especialmente llamativa fue la presencia del ex de Inditex, que en palabras de Vidal el pasado lunes, no es una persona del agrado de la propiedad.

Todos ellos se dirigieron especialmente a los jugadores del primer equipo con los que tuvieron una charla de despedida de aproximadamente media hora. Allí, Vidal y su equipo desearon suerte para lo que resta de temporada y pidieron al vestuario un ejercicio de orgullo para los partidos que todavía tienen pendientes.

Los pésimos resultados llevaron al Dépor a dónde se encuentra. Las decisiones deportivas precipitaron, entre otros motivos, el adiós de Fernando Vidal y su consejo de administración. Su bajo rendimiento o su poco nivel mostrado, entre otras cuestiones, supusieron el fin del gobierno blanquiazul. Por eso, el anterior equipo directivo blanquiazul recordó a los futbolistas y técnicos que están fuera por el rendimiento del plantel sobre el verde y que los responsables son principalmente ellos con sus malos resultados. Vidal y los suyos les pidieron a los futbolistas que demostraran de una vez que no se habían equivocado con sus fichajes y que el mejor regalo para el consejo saliente y para ellos mismos era el ascenso, "que celebraríamos con vosotros en Cuatro Caminos".

El vestuario no tiene noticias del nuevo consejo

Hasta la fecha, y desde el nombramiento de Antonio Couceiro y de los nuevos consejeros el pasado lunes, el vestuario del Deportivo no conoce aún al nuevo equipo directivo puesto por Abanca. Keko Gontán reconoció ante los medios de comunicación que no tenía noticias al respecto. "De momento no hemos recibido ningún mensaje del nuevo consejo", aclaró. Por otro lado, Gontán desveló que el vestuario había decidido "blindarse" para fortalecerse de cara a los próximos partidos.