Condenados dos hombres a 100 años por robos en 21 viviendas y establecimientos de Castellón

La Audiencia de Castellón ha condenado a penas que suman cerca de 100 años a dos hombres que se han declarado culpables de veintiún robos en viviendas y establecimientos, en los que entraron forzando las puertas o ventanas, y también de numerosos sustracciones cometidas con el método del "tirón" del bolso a mujeres, asaltos a punta de cuchillo y por haber estrellando un coche contra las lunas de la tienda de una gasolinera, todos ellos cometidos en enero de 2019 en la provincia de Castellón.



La pena impuesta resulta de sumar muchas condenas pequeñas, de las cuales las de mayor gravedad alcanzan los 4 años y seis meses de prisión, por lo que el cumplimiento efectivo de condena queda reducida a 13 años y seis meses para cada uno de los reos, según explican fuentes jurídicas.



La sentencia de la Audiencia de Castellón confirma el acuerdo de conformidad alcanzado entre el fiscal y la defensa, mediante el cual los inculpados han aceptado la veracidad de los hechos que se les imputan a cambio de una condena menor de la que inicialmente se pedía para ellos.



Los hechos por los que se condena a los dos hombres consistieron en robos en viviendas, como el cometido, por ejemplo, el 18 de enero de 2019, entre las 16:15 y las 16:30 horas, cuando uno de los acusados, saltó el muro que protegía una casa y "quebrantó una verja corredera y la puerta de acceso a la cocina, penetrando en una vivienda particular", apoderándose de una serie de bienes que fueron valorados por una aseguradora en 5.014,90 euros, según explica la sentencia.



O bien el asalto a una gasolinera cometido al día siguiente, cuando los dos inculpados "acudieron a bordo de un vehículo Citroen C3 a la Gasolinera Cepsa sita en la localidad de Borriol y, tras impactar el vehículo contra el cristal de la tienda de dicha estación de servicio, portando capucha y gafas de sol para evitar o dificultar su identificación, penetraron en su interior apoderándose de 4 paquetes de tabaco, huyendo a continuación del lugar".



"A continuación, el mismo 19 de enero de 2019 sobre las 03:45 horas, los acusados, a bordo del mismo vehículo Citroen C3, acudieron a la gasolinera Galp, sita en la CV-16 PK 4,100 de misma localidad de Borriol, impactando el vehículo contra el cristal de la estación de servicio, si bien, no lograron entrar".



Unos días más tarde, el 22 de enero de 2019 sobre las 12:00 horas, "uno de los acusados acudió con el vehículo Citroen C3 a la localidad de La Pobla Tornesa, entró en el supermercado "Super Pobla" sito en la C/ Baix La Vila, con la cara tapada con un gorro y una braga para evitar o dificultar su identificación y, esgrimiendo un cuchillo, se metió en el mostrador y cogió la caja registradora, momento en que las propietarias del supermercado, también cogieron la caja, tratando de evitar que se la llevara, forcejeando, hasta que el acusado logró hacerse con la misma, salir e introducirse en el Citroen C3".



Los propietarios intentaron evitar la huida, y uno de ellos se colocó delante del vehículo, pero el conductor aceleró y le hizo caer al suelo, para marcharse luego del lugar, cuenta la sentencia, que relata hasta veintiún hechos probados de esta naturaleza. EFE