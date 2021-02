Puertos del Estado: la Autoridad Portuaria de A Coruña "está al borde de la bancarrota"

El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, ha advertido que la Autoridad Portuaria de A Coruña "está al borde la bancarrota" porque tiene "una situación financiera muy complicada, hasta tal punto que, dependiendo de las inversiones que hiciera, en un periodo muy corto podría no devolver los préstamos". Así ha descrito Toledo la situación económica del Puerto en una entrevista concedida a Hora 25 de los negocios, de la Cadena SER, tras la reunión en A Coruña del pasado martes en la que descartó la condonación de la deuda de 200 millones de euros.

Ante esta situación, el presidente de Puertos del Estado entiende que la Autoridad Portuaria "tiene que vender activos para aminorar la cuantía de la deuda", al tiempo que el organismo estatal refinanciará el préstamo para ampliar los plazos. "Es un puerto que tuvimos que rescatar y que ahora tenemos que volver a rescatar", resumió Francisco Toledo.

Ésta es la opción escogida por Puertos del Estado porque A Coruña "tiene que pagar todas sus deudas". En este sentido, Toledo insistió en que "la condonación que se pide demagógicamente desde allí no es posible porque sería una ayuda de Estado".

"¿Cómo es posible que un puerto que tiene una dársena increíble -en alusión a Punta Langosteira- y que tiene una situación geoestratégica envidiable esté en esa situación?", se preguntó Francisco Toledo, que insistió en que de 2015 a 2020, con Enrique Losada como presidente, el Puerto de A Coruña perdió el 25 por ciento de su trabajo "mientras que el sistema portuario ha ganado".

Previamente, el titular de Puertos del Estado reprochó que "no se ha cumplido nada de lo que se pactó en su momento: no se han enajenado los activos para permitir la bajada de la deuda, la actividad de Repsol que debería haberse trasladado a Punta Langosteira todavía no se ha trasladado...".

Sólo al final de la entrevista con Javier Ruiz, Francisco Toledo ofreció un mensaje de esperanza al mostrarse "convencido" de que el puerto de A Coruña saldrá adelante porque "tiene mucho futuro".

Balance general

"Hemos cerrado en beneficios, con más de 50 millones de beneficios del sistema en su globalidad. La mitad de las autoridades portuarias han cerrado en pérdidas, pero la otra mitad tienen beneficios y en el global, cerramos en positivo, a pesar de haber hecho una rebaja de tasas importante -de 140 millones de euros- para favorecer todo el tejido logístico, y que no se viera afectado por la crisis, pero a pesar de eso hemos conseguido cerrar en positivo", resumió Toledo sobre la situación general del sistema portuario español.