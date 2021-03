Asturias no bajará la guardia en Semana Santa

La relativa buena marcha de la vacunación es de las pocas buenas noticias a celebrar en este primer aniversario de la era COVID. El Presidente del Principado, Adrián Barbón, decía esta mañana desde Luarca que aún quedan meses muy duros por delante y que, por ahora, su gobierno no tiene intención alguna de bajar la guardia. El presidente ya ha repetido en varias ocasiones que no habrá desescalada para la Semana Santa, y explícitamente ha reiterado que no se levantará el cierre perimetral para esas fechas. Hoy ha concretado aún más: no habrá relajación de ningún tipo, y descarta aliviar las condiciones que actualmente están vigentes para la hostelería, un sector que ya ha comenzado a clamar por una flexibilización de la hora de cierre.

No habrá levantamiento del cierre perimetral ni retraso en el toque de queda en el Princiapdo.

Barbón espera que si se ha llega a un acuerdo de normas comunes para todas las Comunidades Autónomas de cara a la próxima Semana Santa, no sea para aflojar en la batalla contra el virus.

LOS DATOS DE LA JORNADA

Salud confirmó ayer 101 nuevos casos positivos de Covid-19 tras la realización, el Domingo, de algo más de dos mil quinientas pruebas que dejan la tasa de positividad en el 5,97 por ciento. Se confirmaron también seis fallecimientos, todos ellos eran varones de entre 60 y 93 años. Ninguno residía en centros sociosanitarios para mayores.

El Boletín Oficial del Principado publica las resoluciones por las que se prorrogan las restricciones que afectan al concejo de Corvera de Asturias ; en cambio quedan sin efecto las que afectaban al concejo de Aller a la vista de la mejora de su situación epidemiológica.