El pleno de A Coruña aprueba por unanimidad reclamar la urgente construcción del tren a Langosteira

Hoy la corporación municipal de A Coruña ha aprobado en pleno extraordinario por unanimidad solicitar al Gobierno central la licitación de la conexión ferroviaria al Puerto Exterior. Con urgencia y antes del próximo mes de junio, fecha en la que caduca la Declaración de Impacto Ambiental de la obra del tren.

Ha sido un pleno a instancias del PP, cuya iniciativa recibió el respaldo de toda la corporación, en mitad de un duro debate con críticas al gobierno local por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a condonar la deuda del Puerto y por esas críticas del presidente de Puertos del Estado sobre la situación de "bancarrota" del puerto couñés, en declaracioens a la Ser. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, defendió que de "la cumbre" de la semana pasada salió la prórroga de la declaración ambiental del proyecto ferroviario y se solicitarán fondos europeos para el mismo, así como el retraso hasta 2035 de la amortización del crédito con Puertos del Estado.

La portavoz del PP, Rosa Gallego criticaba que "iban a conseguir todo para el puerto exterior y no han conseguido nada, ni el tren, ni la condonación, el problema es que tenemos una alcaldesa a la que se le pone freno y una zancadilla, yo creo, su partido, no sé si por el apoyo a Susana Díaz en las primarias del PSOE, por cesar a la secretaria de la agrupación local o porque está enfrentada al líder autonómico lo cierto es que esto está saliendo caro a la ciudad".

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, contestaba. "¿Qué fixeron os gobernos do Partido Popular na Coruña, na Xunta de Galicia, durante esos sete anos de mandato de Rajoy en Madrid, para solucionar os problemas da débeda da autoridade portuaria ou para seguir tramitando a conexión ferroviaria de Punta Langosteira? por certo , ¿qué foi daquela promesa de instalación de pemes en Punta Langosteira? Pedir agora unha condonación e unha inmediata licitación do ferrocarril nunha data exacta é pura retórica".

Marea Atlántica, que presidió tras el pleno la Comisión del Borde Litoral, no está dispuesta a rendirse en su petición de condonación de la deuda.



Y ha presentado un documento de compromiso a los grupos que incluye además la demandan del tren a Langosteira, garantías de que se mantendrá la titularidad pública de los terrenos portuarios, la mejora de la calidad urbana de los muelles en desuso, la potenciación de la movilidad sostenible y que exista participación ciudadana en el proceso. La portavoz de Marea, María García, en el pleno de la mañana. "Na condonación da débeda non só nunca variamos de posicións, si non que é o unico camiño realista para que a cidade poda ter un futuro sostible e productivo nos peiraos interiores. É o unico camiño realista".

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, acusó a PP y PSOE de ejercer continuamente una "pinza" desde Madrid contra los intereses gallegos. "A Generalitat Valenciana condicionou chegar a un acordo a que o Estado asumise a condonacion da débeda do porto de Valencia. ¿Fixo algunha vez a Xunta de Galicia algo parecido? ¿ou o único que fai é xogar a acompañar a dialéctica do PP de confronte co Partido Socialista cando lle interesa?".

La no adscrita Isabel Faraldo, militante de Podemos, críticó los acuerdos de 2004 para la financiación del puerto exterior, así como la gestión del proyecto para su construcción, además de la falta de iniciativas del PP sobre su conexión ferroviaria mientras gobernó al mismo tiempo en el Estado, la Xunta y el Concello.