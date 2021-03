Abegondo volverá el martes al nivel medio del que saldrá esta noche

El Concello de Abegondo saldrá el martes que viene del nivel alto de restricciones en el que entrará esta medianoche. Tras la reclamación de su alcalde, José Antonio Santiso, la Xunta de Galicia rectifica y se ha comprometido a devolver al nivel medio al concello en cinco días, si no hay repuntes. El descenso en las medidas de restricción llega, además, con un anuncio: justo en el día en el que Abegondo recupera "su normalidad", el Sergas firma el convenio con el Concello para la construcción de un nuevo centro de salud en el municipio.

En las últimas horas el comité clínico decidía que Abegondo debía entrar en el nivel alto de restricciones debido al empeoramiento de sus datos, una cifras que no coincidían con las del centro de salud y que no tenían en cuenta, según el alcalde, que había positivos en el ambulatorio que no correspondían con residentes en el municipio. Tras las quejas, el municipio volverá al nivel medio el martes.

El Concello anuncia además que habrá cribado poblacional mañana en el municipio. Si no hay sorpresas, Santiso conseguirá que la hostelería abegondesa pueda hacer algo de negocio en Semana Santa.

El nuevo centro de salud de Abegondo se construirá al lado del actual ambulatorio, sobre una parcela de unos 5.000 metros cuadrados, adquirida por el Concello y que cederá a la Xunta para la construcción de la nueva instalación.